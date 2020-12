Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Korfbal: EK in oktober 2021 in Antwerpen

12.43 uur: Het Europees kampioenschap wordt in oktober 2021 gehouden in Antwerpen. Het evenement stond aanvankelijk voor november van dit jaar gepland, maar kon vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden.

Nederland won tot nu toe alle zeven edities van het EK. België werd vijfmaal tweede. Het vorige EK was twee jaar geleden in Nederland.

Acht teams nemen deel aan het EK voor A-landen: naast Nederland zijn dat België, de regio Catalonië, Duitsland, Hongarije, Engeland, Portugal en Tsjechië.

Skiën: Maura Caviezel wint super-G in Val d'Isère

11.59 uur: Maura Caviezel (32) heeft zaterdag de wereldbekerwedstrijd super-G in Val d'Isère gewonnen. Het betekende voor de Zwitser zijn eerste zege in deze cyclus. Hij is pas hersteld van een zware blessure aan een achillespees.

De Noor Adrian Smiseth Sejersted eindigde als tweede (op 0,10), voor Christian Walder (0,54) uit Oostenrijk.

Caviezel won het vorige seizoen het eindklassement in de wereldbeker super-G.

Kogelstoten: Duitse atlete: ’Spelen hebben glans verloren’

11.40 uur: Voormalig wereldkampioene kogelstoten Christina Schwanitz heeft vanwege de coronacrisis nauwelijks nog motivatie zich optimaal voor te bereiden op de Olympische Spelen van Tokio. „Het evenement zal ongetwijfeld doorgaan. Maar het wordt een wedstrijd als alle andere. Niets bijzonders.”

Twee maanden geleden had de 34-jarige atlete nog gezegd dat Tokio in 2021 haar grote doel is. Inmiddels is de nummer zes van Rio de Janeiro 2016 van gedachte veranderd. „Alle glamour is weg. Wat straks in Tokio gaat gebeuren, heeft niets meer met de olympische gedachte te maken. Er zal geen verbondenheid meer zijn zoals gebruikelijk was tussen atleten. Het is moeilijk om daar nog motivatie voor op te brengen.”

Schwanitz zegt niet te overwegen op te houden met haar sport. „Ik heb er nog heel veel plezier in. En ongetwijfeld komen er straks weer veel mooie evenementen.”

Voetbal: Havertz: blij dat Löw bondscoach van Duitsland blijft

09.40 uur: Kai Havertz is blij dat Joachim Löw bondscoach van Duitsland blijft en in beginsel op de Europese titelstrijd volgend jaar op de bank zit. „We hebben veel vertrouwen in hem”, aldus de 21-jarige speler van Chelsea. „Hij heeft een jong elftal met veel kwaliteit samengesteld. Ik hoop wel dat de fans af en toe een beetje geduld met ons hebben.”

Löw kwam ter discussie te staan na de nederlaag tegen Spanje, 0-6. Havertz: „We zijn er zeer van geschrokken dat dit ons is overkomen. Het laat zien dat we nog heel veel te leren hebben. Als we dat doen is er niets aan de hand. Dit kan gebeuren en hoort bij onze ontwikkeling. Ik weet zeker dat we ons zullen herstellen. We hebben vaak genoeg laten zien dat we het wel kunnen.”

Zoals gebruikelijk bij een Duitse nederlaag wierp de vraag zich op of Löw niet wat meer routiniers moet selecteren, bijvoorbeeld door het afgeschreven trio Thomas Müller, Mats Hummels en Jérôme Boateng terug te halen. Havertz: „Deze spelers hebben in het verleden grote waarde voor de nationale ploeg gehad. Daarover bestaat geen twijfel. Maar ik vind niet dat het aan mij is om iets over hun eventuele rentree te zeggen. Dat laat ik aan de trainer over.”

Tafeltennis: Tafeltennissers Taverzo kansloos bij debuut in Champions League

08.12 uur: De tafeltennissers van Taverzo hebben bij hun debuut in de Champions League een kansloze nederlaag geïncasseerd. De ploeg uit Zoetermeer moest het met 3-0 afleggen tegen Borussia Düsseldorf, een topclub in Europa.

Het is voor het eerst in dertig jaar dat een Nederlands mannenteam meedoet in de Champions League. Met Borussia Düsseldorf trof Taverzo in de eerste groepswedstrijd niet alleen de organiserende thuisploeg, maar ook een van de favorieten voor de eindzege met onder anderen veelvoudig Europees kampioen Timo Boll in de gelederen. Danny Heister is de coach van Düsseldorf.

Alle partijen eindigden in 3-0 voor de Duitse ploeg. De 49-jarige Trinko Keen, de oude rivaal én dubbelpartner van Heister, moest het in de laatste wedstrijd afleggen tegen Ricardo Walther (11-8 11-5 11-7). De tafeltennissers van Taverzo spelen de komende dagen tegen clubs uit Polen en Frankrijk.