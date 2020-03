GP Bahrein zonder publiek vanwege coronavirus

„In overleg met onze internationale partners en de nationale gezondheidszorg, hebben wij besloten dat de Grand Prix van Bahrein achter gesloten deuren zal plaatsvinden. De reden hiertoe is het nieuwe coronavirus dat wereldwijd is uitgebroken. Het is een grote verantwoordelijkheid om het welzijn van Formule 1-fans in handen te hebben. Gezien het feit dat de verspreiding van het virus zich wereldwijd door blijft zetten, is het niet verantwoordelijk om een groot evenement als deze open te stellen voor reizigers en fans van over de hele de wereld. De race gaat wel door, maar is alleen op tv te volgen”, aldus de organisatie.

De kaartverkoop werd eerder in de week al stilgelegd, omdat Bahrein wilde afwachten hoe de situatie met het coronavirus zou verlopen. In de Arabische golfstaat zijn inmiddels meer dan tachtig mensen besmet.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint volgend weekeinde (13 t/m 15 maart) in Australië. Vooralsnog is in Melbourne publiek wel welkom.