Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

ZONDAG 4 DECEMBER

Afrikaanse ploegen stralen als nooit tevoren op WK in Qatar

08.19 uur: Voor de tweede keer in de historie staan twee Afrikaanse landenploegen in de knock-outfase van een WK voetbal. Senegal strijdt zondagavond tegen Engeland om een plek in de kwartfinale en dinsdagmiddag stuit Marokko in de achtste finale op Spanje.

Senegal en Marokko treden in de voetsporen van Algerije en Nigeria, die samen de groepsfase van het WK van 2014 overleefden. Vier jaar geleden, tijdens de mondiale eindronde in Rusland, werden alle Afrikaanse landenploegen in de groepsfase uitgeschakeld. Senegal, Marokko, Tunesië, Kameroen en Ghana haalden in hun poules gezamenlijk 24 punten in Qatar. Ze verpletterden daarmee het record van het WK van 1998 in Frankrijk, toen alle Afrikaanse ploegen bij elkaar in de groepsfase voor 15 punten tekenden.

Marokko staat voor het eerst in 36 jaar in de knock-outfase van een WK. „We laten de Afrikaanse vlag hier wapperen”, zei bondscoach Walid Regragui. „We zijn lange tijd niet echt serieus genomen. Maar ik denk dat we op dit WK hebben laten zien dat we het alle ploegen lastig kunnen maken, ook die uit Europa of Zuid-Amerika. „Ik hoop dat Afrikaanse ploegen in de toekomst een WK kunnen domineren. Waarom zou er geen ploeg uit Afrika wereldkampioen kunnen worden?”

De laatste vier WK’s werden gewonnen door een Europese landenploeg. Marokko en Senegal kunnen in Qatar geschiedenis schrijven. Nog nooit stond er een landenteam uit Afrika in de halve finales van een WK. Ghana was er in 2010 heel dichtbij toen Luis Suárez in de slotfase van de verlenging van de kwartfinale van het WK in Zuid-Afrika hands maakte en een rode kaart een penalty tegen kreeg. Asamoah Gyan kon ervoor zorgen dat Ghana als eerste Afrikaanse land naar de halve finale van een WK zou gaan, maar hij miste vanaf elf meter. Vervolgens nam Uruguay de strafschoppen beter en verloor het zonder de geschorste Suárez in de halve finale van het Nederlands elftal (3-2).