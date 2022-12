Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

ZONDAG 4 DECEMBER

Azpilicueta slaat training Spanje over voor duel met Marokko

12.59 uur: César Azpilicueta heeft zondag de groepstraining van het Spaanse elftal gemist. De 33-jarige verdediger kreeg rust, nadat hij een tik had gekregen tijdens het laatste groepsduel met Japan.

Azpilicueta leverde tegen Japan nog de assist voor de openingstreffer van Álvaro Morata, maar werd aan het begin van de tweede helft gewisseld. Japan draaide vervolgens via snelle doelpunten van Ritsu Doan en Ao Tanaka de achterstand om in een 2-1-zege.

Spanje moest zodoende genoegen nemen met de tweede plaats in de groep achter Japan, waardoor de ploeg van Luis Enrique dinsdag een wedstrijd in de achtste finales tegen Marokko wacht.

Oranje meest efficiënte elftal in groepsfase WK

11.08 uur: Het Nederlands elftal was in de groepsfase van het WK de meest efficiënte ploeg. Dat liet Arsène Wenger, hoofd internationale voetbalontwikkeling bij de FIFA, zondag zien tijdens een presentatie.

Oranje noteerde van de 32 deelnemende landen bijna de minste doelpogingen in de drie groepsduels, namelijk 24. Alleen Qatar (21), Polen (20), Australië (20) en Costa Rica (11) scoorden in dat opzicht slechter.

In het diagram dat Wenger daarna liet zien, stond de naam van Nederland bovenaan. Het elftal van bondscoach Louis van Gaal had 1,6 pogingen op doel nodig voor een doelpunt. Oranje won met 2-0 van Senegal en Qatar en speelde gelijk (1-1) tegen Ecuador.

Nederland gebruikte in de poulefase achttien van de 26 spelers, bijna het laagste aantal van alle landen. Alleen Ecuador (ook achttien) en Kroatië staan lager op die lijst. „Het is interessant om van deze statistiek een foto te maken en aan het einde van het toernooi te kijken of de landen die na twee duels al geplaatst waren en spelers in het derde duel rust gaven, daar profijt van hebben gehad”, aldus Wenger, oud-coach van Arsenal.

De Jong en Aké ontbreken bij gele kaart in eventuele halve finale

08.39 uur: Oranje-internationals Frenkie de Jong en Nathan Aké mogen vrijdag in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië geen gele kaart oplopen. Gebeurt dat wel dan zijn ze geschorst voor een eventuele halve finale.

Middenvelder De Jong ontving zaterdag in de tweede helft van de achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1) een gele kaart. Aké overkwam dat in de laatste groepswedstrijd tegen Qatar (2-0).

Naast De Jong en Aké staan ook reservespelers Matthijs de Ligt (geel in openingsduel met Senegal, 2-0) en Teun Koopmeiners (geel tegen de Verenigde Staten) ’op scherp’.

Bij Argentinië kregen verdedigers Gonzalo Montiel en Marcos Acuña geel in de groepsfase.

Gele kaarten worden bij het WK pas kwijtgescholden na de kwartfinales.

Afrikaanse ploegen stralen als nooit tevoren op WK in Qatar

08.19 uur: Voor de tweede keer in de historie staan twee Afrikaanse landenploegen in de knock-outfase van een WK voetbal. Senegal strijdt zondagavond tegen Engeland om een plek in de kwartfinale en dinsdagmiddag stuit Marokko in de achtste finale op Spanje.

Senegal en Marokko treden in de voetsporen van Algerije en Nigeria, die samen de groepsfase van het WK van 2014 overleefden. Vier jaar geleden, tijdens de mondiale eindronde in Rusland, werden alle Afrikaanse landenploegen in de groepsfase uitgeschakeld. Senegal, Marokko, Tunesië, Kameroen en Ghana haalden in hun poules gezamenlijk 24 punten in Qatar. Ze verpletterden daarmee het record van het WK van 1998 in Frankrijk, toen alle Afrikaanse ploegen bij elkaar in de groepsfase voor 15 punten tekenden.

Marokko staat voor het eerst in 36 jaar in de knock-outfase van een WK. „We laten de Afrikaanse vlag hier wapperen”, zei bondscoach Walid Regragui. „We zijn lange tijd niet echt serieus genomen. Maar ik denk dat we op dit WK hebben laten zien dat we het alle ploegen lastig kunnen maken, ook die uit Europa of Zuid-Amerika. „Ik hoop dat Afrikaanse ploegen in de toekomst een WK kunnen domineren. Waarom zou er geen ploeg uit Afrika wereldkampioen kunnen worden?”

De laatste vier WK’s werden gewonnen door een Europese landenploeg. Marokko en Senegal kunnen in Qatar geschiedenis schrijven. Nog nooit stond er een landenteam uit Afrika in de halve finales van een WK. Ghana was er in 2010 heel dichtbij toen Luis Suárez in de slotfase van de verlenging van de kwartfinale van het WK in Zuid-Afrika hands maakte en een rode kaart een penalty tegen kreeg. Asamoah Gyan kon ervoor zorgen dat Ghana als eerste Afrikaanse land naar de halve finale van een WK zou gaan, maar hij miste vanaf elf meter. Vervolgens nam Uruguay de strafschoppen beter en verloor het zonder de geschorste Suárez in de halve finale van het Nederlands elftal (3-2).