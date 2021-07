Terugblik op twee periodes Louis van Gaal bij Oranje: top en flop

Robin van Persie juicht met bondscoach Louis van Gaal tijdens de wedstrijd Spanje-Nederland op het WK in Brazilië in 2014. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Directeur betaald voetbal Eric Gudde en directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma zijn in Portugal, waar ze spreken met Louis van Gaal over de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Als de KNVB en Van Gaal het eens worden, wordt het de derde periode als bondscoach van de bijna 70-jarige voetbaltrainer, die de afgelopen vijf jaar als pensionado heeft geleefd in Portugal en Noordwijk. Een terugblik op de twee eerdere periodes dat Van Gaal aan het roer stond van Oranje. Periodes die heel verschillend uitpakten: flop en top.