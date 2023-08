‘Stalen’ Stefanie van der Gragt, kersverse ex-voetbalster: ‘Ik wilde helemaal niet naar huis’

WELLINGTON - Thuis wacht haar gezin, vriendin Maryze en hun twee kinderen, met smart op haar terugkeer. Toch had de voetbalster in Stefanie van der Gragt (30) haar thuiskomst nog heel graag willen uitstellen. Maar na de nederlaag in de verlenging tegen Spanje mag ‘Stalen Steef’ zich ex-profvoetballer noemen. ,,Het duurt nog wel even voordat de trots het wint van de teleurstelling.”

Tranen bij Stefanie van der Gragt. Ⓒ Soccrates