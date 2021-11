Max Verstappen geen groot fan van sprintraces

De WK-leider won de meest recente race op Interlagos, twee jaar geleden. ,,Dat was een aardige strijd met Lewis en dat verwacht ik nu weer”, aldus Verstappen. ,,Of Mercedes er hier dichterbij zit dan in Mexico vorige week? Honderd procent. Het circuit in Mexico ligt op enorme hoogte, hier is dat wat minder het geval. Ze zullen zeker sneller zijn.”

Zoals bekend heeft Red Bull in combinatie met de Honda-motor goede papieren bij circuits die hoger liggen en waar de lucht ijler is. In Brazilië ligt het circuit zo’n 800 meter boven de zeespiegel. Niet zo extreem dus als in Mexico (meer dan twee kilometer).

,,Het circuit hier is in het verleden goed voor ons geweest”, weet Verstappen, die in 2018 ook op weg was naar de zege, maar botste met achterblijver Esteban Ocon. ,,Ik kijk er naar uit om hier weer te zijn. Natuurlijk is er sindsdien wat veranderd, maar ik denk dat we hier goed voor de dag kunnen komen.”

In Brazilië wordt voor de race van zondag weer gekwalificeerd volgens het sprintrace-format. Verstappen is daar geen enorme fan van. ,,De opwinding zit hem vooral in de start, want daarna zie je weinig inhaalacties. Ik denk dat er nog wel wat dingen zijn om te finetunen. Als mensen het leuk vinden, twee starts in een weekeinde, waarom niet? Maar ik ben zelf meer van de traditionele opzet. En als we competitieve auto’s hebben en de teams dichter bij elkaar zitten, hoef je eigenlijk niets te veranderen.”

