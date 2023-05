Brandon McNulty troeft in zinderende slotfase medevluchters af in 15e Giro-rit

De favorieten voor het klassement mengden zich niet in de strijd om de dagzege en finishten op grote achterstand.

Bron: discovery+

De leiderstrui bleef in handen van de Fransman Bruno Armirail. De renner van Groupama-FDJ was zaterdag de hoogst gerangschikte renner van een kopgroep, waardoor hij de leiding in het klassement kon overnemen van de Brit Geraint Thomas. Maandag is de tweede rustdag, daarna volgen bijna alleen nog zware bergritten.

Dolgelukkig

McNulty was dolgelukkig met zijn zege. De Amerikaan was bij het begin van de Giro ziek en verspeelde toen al het uitzicht op een goed klassement. „Vandaag klopte alles. Ben was zo sterk, op de laatste vlakke kilometers hebben we het spel gespeeld. Frigo sloot precies op het juiste moment weer aan. Hij versnelde, ik koos zijn wiel en kwam er 200 meter voor de streep uit.”

McNulty maakte deel uit van een vroege kopgroep, die uit zeventien renners bestond. Onder hen Mollema, terwijl de Colombiaan Einer Augusto Rubio de hoogst geklasseerde renner was. Bij de finishpassage, ruim 50 kilometer voordat daar om de winst zou worden gesprint, had de kopgroep nog altijd ruim 6 minuten voorsprong.

Zinderende slotfase

De Italiaan Niccolò Bonifazio was de eerste aanvaller richting de laatste langere klim van de dag. Eenmaal aan die col begonnen, viel de groep achter de koploper uit elkaar. Frigo en McNulty waren de eersten die Bonifazio passeerden. Dichter onder de top nam Healy de kop over. Hij bereikte als eerste de top van de Roncola Alta met een kleine voorsprong op McNulty.

Het tweetal daalde samen richting Bergamo, maar zag 10 kilometer voor de streep Frigo weer aansluiten. Op het klimmetje in Bergamo versnelde Healy. McNulty kon volgen en samen reden ze naar de finish. Tot Frigo weer aansloot. Onbedoeld bracht hij vervolgens McNulty in stelling voor diens winnende sprint. In het klassement volgt Thomas op 1.08 van Armirail. De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) is derde op 1.10.