Brandon McNulty troeft in zinderende slotfase medevluchters af in 15e Giro-rit

McNulty, een renner van UAE Team Emirates, hield in de sprint zijn Ierse medevluchter Ben Healy achter zich. De Italiaan Marco Frigo, die in de laatste kilometer weer aansloot, werd derde. Op een kleine 2 minuten werd Bauke Mollema vierde.

De favorieten voor het klassement mengden zich niet in de strijd om de dagzege en finishten op grote achterstand.

De leiderstrui bleef in handen van de Fransman Bruno Armirail. De renner van Groupama-FDJ was zaterdag de hoogst gerangschikte renner van een kopgroep, waardoor hij de leiding in het klassement kon overnemen van de Brit Geraint Thomas. Maandag is de tweede rustdag, daarna volgen bijna alleen nog zware bergritten.

Bron: discovery+