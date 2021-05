Erik ten Hag: ’Deze landstitel Ajax knapper dan twee jaar geleden’

Erik ten Hag viert het binnenhalen van de 35e landstitel met de fans van Ajax. Ⓒ FOTO ANP

AMSTERDAM - Door de zege op FC Emmen (4-0) behaalde Erik ten Hag zijn tweede officiële landstitel als trainer van Ajax. „Ik weet niet of dit kampioenschap dezelfde eeuwigheidswaarde heeft als twee jaar geleden, maar deze titel is wel knapper. Dit seizoen zat er ontzettend veel wilskracht en weerbaarheid in de ploeg. Ik vond ons daar al goed in, maar we hebben ons nog verder verbeterd”, zegt de succescoach, die tussendoor ook nog het officieuze kampioenschap van 2020 bemachtigde en vrijdag zijn contract verlengde tot 2023.