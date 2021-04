’Supersub’ Nico Hülkenberg nu officieel in dienst bij Aston Martin

De 33-jarige Duitser kent het team al goed. Voor het toenmalige Force India kwam Hülkenberg tussen 2012 en 2016 uit en vorig seizoen was hij bij de renstal, toen nog Racing Point genoemd, op Silverstone en de Nürburgring de verdienstelijke vervanger van respectievelijk Sergio Pérez en Lance Stroll.

Nu is Hülkenberg dus definitief aangesteld als stand-in. ,,Dat is geweldig, want vorig jaar had ik telkens niet zo veel tijd om me voor te bereiden voordat ik in de auto sprong”, reageert de ervaren coureur.

,,Ik ben erg blij om weer met dit team samen te werken. Ik hoop natuurlijk dat Sebastian (Vettel, red.) en Lance dit jaar onafgebroken kunnen rijden, maar het team weet dat ze op me kunnen bouwen en dat ik uitstekend werk kan leveren. Het zal ook interessant zijn om het team het hele seizoen door te helpen ontwikkelen.”