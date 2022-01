PEC Zwolle komt op stoom en wint ook in Heerenveen

PEC, dat vorige week met 2-0 won van Willem II, staat nu op 12 punten. Sparta heeft er 14 en Fortuna Sittard 13. De twee concurrenten van de Zwolse club komen zondag in actie.

PEC begon in Heerenveen sterk aan het duel, mede door de aanvallende acties van Mees de Wit. Dankzij doelman Xavier Mous bleef de Friese ploeg overeind. In de 11e minuut kwam PEC toch op voorsprong na een ongelukkige handsbal van Rami Kaib. Bram van Polen benutte de strafschop: 0-1. Siem de Jong was daarna dicht bij de gelijkmaker. Na een technisch hoogstandje schoot de routinier op de paal. In de 37e minuut keerde doelman Kostas Lamprou een schot van Anthony Musaba.

Met drie wissels in de rust trachtte Heerenveen-trainer Johnny Jansen zijn labiele ploeg na de pauze te versterken. De eerste kansen waren echter opnieuw voor PEC. Mous redde op schoten van Oussama Darfalou en Mustafa Saymak. Aan de andere kant schoot Henk Veerman te slap in. Mede daardoor incasseerde Heerenveen de vierde nederlaag op rij, inclusief KNVB-beker.

