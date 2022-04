LIVE Oranje loot Qatar op WK voetbal

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Wie treffen Memphis Depay, Steven Bergwijn en Frenkie de Jong komend najaar met Oranje op het WK? Ⓒ ANP/HH

De spanning stijgt! Het Nederlands elftal hoort deze vrijdag welke drie ploegen het later dit jaar in de groepsfase van het WK in Qatar treft. Oranje is tijdens de loting in Doha, die rond 18.30 uur begonnen is, ingedeeld in pot 2.