Om 18.00 uur begint in Doha de loting met Nederland in pot 2 Wie worden tegenstanders Oranje op het WK in Qatar?

Na vandaag kunnen Louis van Gaal en Oranje zich specifiek gaan voorbereiden op de drie tegenstanders in de poulefase. Ⓒ ANP/HH

Het Nederlands elftal hoort welke drie ploegen het later dit jaar in de groepsfase van het WK in Qatar treft. Oranje is tijdens de loting in Doha, aanvang 18.00 uur, ingedeeld in pot 2.