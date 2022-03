Formule 1 verscheurt contract Russische Grand Prix

Eerder werd al bekend dat vanwege de Russische invasie in Oekraïne, de laatste Grand Prix in Sotsji dit jaar niet zou plaatsvinden. Vanaf volgend jaar zou de koningsklasse van de autosport afreizen naar Sint-Petersburg voor een nieuwe Grand Prix. Het verscheuren van het contract houdt echter in dat ook daar niet meer geracet gaat worden.

„De Formule 1 kan bevestigen dat het contract met de promotor van de Russische Grand Prix is beëindigd. Dit houdt in dat Rusland geen race meer zal hebben in de toekomst”, stelt de Formule 1-leiding in een statement.