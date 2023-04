Premium Het beste van De Telegraaf

Herstelde Mexx Meerdink na gewonnen Youth League: ’Last? Nee, alleen van doelpuntenkoorts’

Mexx Meerdink. Ⓒ ANP/HH

Zondagavond bleef hij bij AZ-RKC in de rust achter in de kleedkamer. Geblesseerd. Maandagochtend vloog hij naar Genève en maandagavond scoorde hij twee keer in de finale van de UEFA Youth League tegen Hadjuk Split (5-0). „Zo staan we in Alkmaar, zo staan we in Genève”, zegt Mexx Meerdink. Of hij nog last had? „Nee, alleen van doelpuntenkoorts”, zegt hij lachend.