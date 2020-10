’Historisch’ AZ showt in Italië de ultieme vorm van catenaccio

Dries Mertens met AZ-spelers in de achtervolging. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De club die de bal doorgaans vaker heeft dan de tegenstander, had donderdagavond in Napels het laagste percentage balbezit sinds een uitwedstrijd tegen Feyenoord in december 2014. Maar ook al beschikte AZ tijdens de wedstrijd slechts 27,1 procent over het leer, de ploeg had er tegen Napoli wél succes mee.