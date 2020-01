Live Extra: ADO met vier debutanten tegen RKC

ADO Den Haag-trainer Alan Pardew Ⓒ Hollandse Hoogte

AZ lijkt al vroeg in het jaar af te moeten haken in de titelstrijd. Na een nederlaag in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Sparta Rotterdam (3-0) ging het ook mis in het eerste duel na de hervatting. Willem II verraste de Alkmaarders: 1-3. Ajax profiteerde met de hakken over de sloot tegen Sparta: 2-1. Maar wat gebeurt er onderin de Eredivisie? Het ADO van Alan Pardew neemt het in de degradatiekraker op tegen RKC om 16.45 uur.