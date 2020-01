PSV trapt voetbalmiddag af, Ajax later aan de bak

PSV-coach Ernest Faber met Bruma Ⓒ BSR Agency

AZ lijkt al vroeg in het jaar af te moeten haken in de titelstrijd. Na een nederlaag in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Sparta Rotterdam (3-0) ging het ook mis in het eerste duel na de hervatting. Willem II verraste de Alkmaarders: 1-3. Kan Ajax profiteren en verder uitlopen? De Amsterdammers ontvangen zondagmiddag vanaf 14.30 uur Sparta Rotterdam.