Gareth Bale spreekt openlijk over terugkeer naar Premier League

„De beslissing ligt wel in de handen van Real Madrid”, erkende Bale. „De tijd zal uitwijzen wat het wordt.”

Vorig jaar was Bale dichtbij een transfer naar het Chinese Jiangsu Suning, maar Real Madrid liet hem in laatste instantie niet vertrekken. „Ze hebben toen in de allerlaatste seconde alles geblokkeerd”, aldus Bale. „Jiangsu had een project, ik stond er achter. Maar het is zover niet gekomen. Er waren nog andere mogelijkheden om te vertrekken, maar de club stond het telkens niet toe.”

De geruchten dat Bale geen zin meer heeft in het voetbal, wees hij zelf van de hand. Deze week treft hij met Wales in de Nations League Finland (uit, donderdag) en Bulgarije (thuis, zondag). „Ik wil voetballen en ben nog altijd heel gemotiveerd”, zei Bale. „De controle ligt echter bij de club. Ik heb een contract en kan alleen maar afwachten en hopen dat er deze transferperiode iets komt.”

De afgelopen tijd zat Bale zich openlijk te vervelen bij Real Madrid. Zo gebruikte hij een keer toen hij op de bank zat een mondkapje als slaapmasker. En een rolletje sporttape gebruikte Bale als ’verrekijker’ toen hij plaats moest nemen op de tribune.

Bekijk ook: Gareth Bale vecht tegen verveling op bank Real Madrid

Bekijk ook: Gareth Bale gebruikt mondkapje als slaapmasker op bank Real Madrid

Bron: Het Nieuwsblad