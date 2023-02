Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-profvoetballer elke seconde bezig met hartverscheurende situatie in vaderland Oekraïne Levchenko jaar na Russische inval: ’Als ik stierf aan het front, had ik mijn plicht gedaan’

Door Mike Verweij en Valentijn Driessen

De oorlog in Oekraïne heeft veel invloed op Evgeniy Levchenko en zijn vrouw Victoria Koblenko. Ⓒ ANP/HH

Vrijdag is het precies een jaar geleden dat Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Het zette het leven van de in Nederland woonachtige Oekraïense ex-profvoetballer Evgeniy Levchenko (45) volledig op zijn kop. Elke seconde is hij bewust of onbewust bezig met de hartverscheurende situatie in zijn vaderland.