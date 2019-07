Renner Dennis spoorloos in Tour

„Onze prioriteit is het welzijn van al onze renners. We melden pas iets over Dennis totdat is uitgezocht wat hem is overkomen. Ondertussen blijven we onze renners in koers ondersteunen”, meldde de ploeg op Twitter.

Inmiddels is zijn fiets wel gesignaleerd bij de ploegbus. De Australische coureur is bij de bevoorrading afgestapt en heeft tegen niemand van Bahrain een reden van zijn afstappen aangegeven.

De voormalig werelduurrecordhouder en huidig wereldkampioen tijdrijden zou volgens verschillende buitenlandse media zijn afgestapt, nadat hij publiekelijk ruzie had gemaakt met de sportief directeur van Bahrain.

Dennis had nog geen indruk gemaakt in de Tour. Hij stond 102e in het klassement, maar had zich vooral op de tijdrit in Pau geconcentreerd. Hij heeft in de negen grote rondes waarin hij is gestart pas drie keer het einde gehaald.

Eerder had de Italiaan Giacomo Nizzolo al opgegeven. De renner van Dimension Data ondervond nog te veel last van de gevolgen van een val in de elfde rit.