’Topclubs in Premier League hebben kans op Ziyech gemist’

Ziyech constateerde dat wat hij in Amsterdam heeft helemaal niet zo gek is. De club biedt hem een salaris dat kan concurreren met het geld bij het gros van de buitenlandse clubs. Daarnaast is de speelstijl van Ajax, zoals in het vorige, geweldige Champions League-jaar is gebleken, hem op het lijf is geschreven. Zo dominant voetballen kan niet overal.

Genoten

„Van het vorige seizoen heb ik genoten. Ik heb zulke mooie momenten beleefd. Ik wil meer van die momenten en mijzelf verder verbeteren. Dat is de reden waarom ik mijn contract heb verlengd”, zegt Ziyech.

De Engelse ex-international John Barnes deed deze week nog een oproep aan de topclubs in Engeland om Ziyech te kopen. „Ziyech zou een geweldige aanwinst voor de Premier League zijn geweest”, aldus Barnes. „Hij past in elk team dat goed voetbal wil spelen. Hij zou zo in de ploegen van Manchester City of Arsenal passen. Maar ze hebben het niet aangedurfd.”

Lees het hele verhaal over Ajax in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 10 augustus