Koploper presteert cijfermatig niet beter dan vorig jaar Slot sluit nog niet aan in polonaise van anderen: ’Hé trainer, Coolsingel!’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Arne Slot tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

De titanenstrijd tussen Feyenoord en Ajax is elk jaar beladen en dat zal komende zondag niet anders zijn. Iedere supporter van de twee topclubs is met De Klassieker bezig. Het aftellen is begonnen. Vandaag een analyse waar het grote verschil zit tussen vorig jaar en nu bij beide ploegen.