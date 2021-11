AZ en verdediger Timo Letschert uit elkaar

Op een vraag over het ontbreken van Letschert in Tsjechië antwoordde Jansen woensdagmiddag tijdens de persconferentie in de catacomben van het Jablonec-stadion: ,,In overleg is besloten dat het beter is dat Timo elders een toekomst zoekt.’’ Volgens Jansen is er de ’laatste dagen’ een gesprek geweest tussen de centrumverdediger en de club. De conclusie was dat Letschert niet meer in actie zal komen voor AZ.

Jansen geeft aan dat zowel club als speler niet tevreden was. ,,En hij zit in een fase van zijn carrière waarin hij wil spelen’’, aldus de trainer, die zijn ploeg afgelopen zondag in extremis een punt zag pakken in het thuisduel met NEC (1-1).

Bus

Letschert kwam eerder dit seizoen in opspraak, toen hij na de wedstrijd tegen FC Twente niet in de spelersbus stapte, maar met eigen vervoer naar huis ging. Dat was niet zo afgesproken met de club. In die verloren wedstrijd ging Letschert behoorlijk in de fout bij twee doelpunten en werd hij al snel gewisseld door Jansen. Sindsdien kiest de trainer voor Pantelis Hatziakos als centrumverdediger naast Bruno Martins Indi. Sindsdien vervulde Letschert een bijrol.

Het vertrek van Letschert betekent wel dat Jansen met Sam Beukema nog maar één volwaardig alternatief heeft in het centrum van de defensie. Beukema kwam deze zomer over van Go Ahead Eagles en is mateloos populair in Alkmaar en omstreken.

Groepswinst

Of het contract van Letschert wordt ontbonden, weet Jansen niet. ,,Dat is tussen de club en de speler.’’ Een andere optie is dat AZ probeert Letschert te verkopen in de winterstop. Letschert heeft bij AZ nog een contract tot de zomer van 2023. De verdediger uit Broek in Waterland kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van het Duitse Hamburger SV.

AZ, dat ongeslagen bovenaan staat in Groep D, kan goede zaken in en tegen Jablonec. Bij een gelijkspel op de naaste achtervolger plaatst AZ, dat in de competitie twaalfde staat, zich als groepswinnaar voor de volgende ronde. Het gat met de Tsjechen bedraagt vijf punten, nummer drie Randers volgt op zes punten.