Faber: ’Dit gaat ons niet helpen te winnen van Ajax’

„Er is een hoop gezegd en geschreven. Ik probeer de aandacht op alleen deze wedstrijd te houden. Dat is niet makkelijk, maar we zijn professionals”, aldus Faber. „We hebben behoefte aan een goede overwinning, alleen dat kan ons helpen.”

Onrust

Boze supporters van PSV wilden zondag het stadion bestormen. Toon Gerbrands was diezelfde dag boos over de gang van zaken rond Steven Bergwijn, die inmiddels de overstap heeft gemaakt naar Tottenham Hotspur. Oud-doelman Ronald Waterreus schreef in een column dat Mark van Bommel, die in december ontslagen werd als coach, op de achtergrond zorgt voor de aanhoudende onrust bij PSV.

Faber noemde Van Bommel eerder een goede vriend van hem. Vrijdag wilde hij op De Herdgang niet op de verhalen, de geruchten en het moddergooien ingaan. „Allerlei randzaken zijn belangrijker geworden dan het voetbal. Dit gaat ons niet helpen om te winnen van Ajax. We hebben meer aandacht voor onszelf nodig dan voor de tegenstander”, sprak de trainer. „We moeten wedstrijden winnen, dat is het enige medicijn om hier uit te komen. Voor mij is het belangrijkste dat PSV terugkomt op de plek waar de club hoort.”

Aanpassingen

PSV begint de uitwedstrijd tegen Ajax met een andere tactiek dan normaal. Faber stapt af van het huidige 4-3-3-systeem. Dat viel vrijdag op te maken uit zijn woorden.

„We moeten zorgen dat we een resultaat behalen. Dat zou eventueel met een iets andere manier van spelen kunnen zijn. Dat is een zeer reële optie”, zei de trainer, die vrijdagochtend achter gesloten deuren trainde. Dat deed hij nog niet eerder sinds hij Van Bommel in december bij PSV opvolgde.

Het ligt voor de hand dat PSV zich tegen Ajax op eigen helft zo compact mogelijk opstelt en de ruimte voor Ajax om te voetballen daarmee klein houdt. Dat kan met een extra verdediger of een extra middenvelder. „We moeten wel durven voetballen. Niet te veel nadenken, maar gewoon doen”, vertelde Faber. „Op de trainingen gaat dat allemaal prima. Het is nu zaak dat ook in het stadion te doen. Dat Ajax ook niet zo lekker gaat? Volgens mij zijn wij niet echt in de positie daar iets over te zeggen.”

PSV scoort dit seizoen, vooral in uitwedstrijden, moeizaam. Na het wegvallen van de langdurig geblesseerde Donyell Malen is nu ook de naar Tottenham Hotspur vertrokken Bergwijn niet meer beschikbaar. „Dan moet Dumfries het maar weer doen”, zei Faber grappend, daarmee doelend op zijn rechtsback. Dumfries scoorde de laatste twee competitiewedstrijden, tegen VVV-Venlo (1-1) en FC Twente (1-1). „We hebben veel potentiële doelpuntenmakers. We krijgen best veel kansen die er normaal gesproken in moeten.”