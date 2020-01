’Barcelona ontslaat Valverde en stelt Setién aan’

Dat schrijven diverse Spaanse media, waaronder sportkrant Marca, maandagavond. De 55-jarige Valverde was sinds 2017 in dienst bij Barça.

Onder leiding van Valverde werd Barcelona in 2018 en in 2019 landskampioen. In de Champions League ging het de club onder hem minder af: in 2018 bleek AS Roma in de kwartfinales te sterk, vorig seizoen werd Barcelona uitgeschakeld door Liverpool.

De 61-jarige Setién, oud-speler van onder meer Atletico Madrid, werkte van 2017 tot 2019 als hoofdtrainer bij Real Betis. Met de club uit Sevilla wist hij zich in zijn eerste seizoen te plaatsen voor de Europa League. Afgelopen seizoen werd Betis tiende.

Ronald Koeman kreeg afgelopen weekend het verzoek om met Barcelona een gesprek aan te gaan voor de functie van hoofdtrainer, maar de bondscoach van Oranje wees dat af. Hij blijft het Nederlands elftal, waarmee hij komende zomer actief is op het EK 2020, trouw.