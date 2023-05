FC Twente-vrouwen veroveren KNVB-beker ten koste van PSV

Renate Jansen tekende 3 minuten voor rust op fraaie wijze voor de openingstreffer. De Oranje-international controleerde een voorzet van Anna-Lena Stolze en schoot vervolgens hard en hoog raak. Kim Everaerts maakte halverwege de tweede helft de 2-0 met een geplaatst schot uit de draai. Elena Dhont en Bente Jansen waren in de laatste minuten ook nog trefzeker.

Met de derde beker uit de clubhistorie sluit Twente het seizoen alsnog af met een prijs. De succesformatie uit Enschede, die acht van de laatste elf landstitels won, moest dit jaar op de valreep het kampioenschap aan Ajax laten. In de voorlaatste speelronde namen de Amsterdammers de koppositie in een rechtstreeks duel over van Twente, waarna zij geen fout meer maakten.

Hoogtepunt eerste helft

PSV, dat voor het derde jaar op rij in de finale van de beker stond, was in de competitie op ruime afstand vierde geworden. Opmerkelijk genoeg stond de club uit Eindhoven wel met twee ploegen in de halve finales van de beker. Twente schakelde Jong PSV vorige maand uit op weg naar de eindstrijd.

PSV opende sterk in het Bingoal Stadion en kreeg via Zera Hulswit meteen een goede mogelijkheid. Mogelijk geschrokken door de vroege kans begon Twente wat onwennig. Toch hadden Stolze en Wieke Kaptein de score kunnen openen en schoot Dhont op de paal. In de 42e minuut tekende Jansen vervolgens voor het hoogtepunt van de eerste helft, 1-0.

PSV kende ook na rust een sterke fase en Chimera Ripa kopieerde Dhont met een schot op dezelfde paal. Everaerts leek vervolgens met de 2-0 de wedstrijd vroegtijdig te beslissen, al kreeg Laura Strik nog twee enorme kopkansen namens PSV. Dhont maakte in de 87e minuut uit de rebound een einde aan de laatste onzekerheid (3-0). Jansen kreeg daarna in de blessuretijd de 4-0 achter haar naam, nadat PSV-keeper Daniëlle de Jong de bal tegen haar had aangeschoten.

Trainer Pot ziet bekerwinst voetbalsters Twente als ’bekroning’

Trainer Joran Pot van de voetbalsters van FC Twente sprak van een „bekroning” van het seizoen na het veroveren van de KNVB-beker ten koste van PSV. De 34-jarige coach pakte zo in zijn eerste jaar in Enschede alsnog een prijs, nadat de landstitel onlangs op de valreep naar Ajax was gegaan.

„Het seizoen is geslaagd, maar wel met een kleine kanttekening”, gaf Pot na afloop van de 4-0 zege toe bij ESPN. „We wilden heel graag kampioen worden, maar dit is toch een bekroning. We speelden zeker niet onze beste wedstrijd van het seizoen, maar daar heb ik maling aan. We waren wel heel effectief en dat is ook prima.”

Renate Jansen, die op zeer fraaie wijze de 1-0 had gemaakt, was evenmin de verloren titelrace vergeten. „Het voelt wel een beetje als een troostprijs”, zei de Oranje-international. Toch noemde Jansen de bekerwinst „een speciaal moment voor mij en Twente.” „Het is lang geleden dat we de beker wonnen. Ik weet niet eens meer wanneer dat was. We hebben hard geknokt om de prijzen en ik ben blij dat we er eentje hebben.”