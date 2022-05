Premium Het beste van De Telegraaf

Van der Poel mist zege, maar krijgt na rustdag nieuwe kans Bergkoning Bouwman: ’Niet goed genoeg voor klassement’

Door Hans Ruggenberg

Koen Bouwman pronkt in het blauw. Ⓒ ANP/HH

NAPELS - In de achtste Giro-rit waren er opnieuw twee Nederlanders die zich bemoeiden met de eventuele winst, maar Mathieu van der Poel en Wout Poels moesten genoegen nemen met een zevende en achtste plaats. In Napels stond er toch een Nederlander op het podium, want Koen Bouwman kreeg voor de tweede dag op rij de blauwe bergtrui om de schouders. Tevens staat de 28-jarige krullenbol na zijn fenomenale zege op vrijdag tussen de favorieten in het klassement. Dus de grote vraag is wat Bouwman zondag in de loodzware bergrit met slotklim naar Blockhaus (13,6km aan 8,4%) gaat doen?