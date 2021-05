Vooruitblik: vuurwerk in Giro d’Italia? ’Met supertalent Remco Evenepoel weet je het nooit’

Wie regelmatig ook de Belgische krantensites bezoekt en dan een blik werpt op de sportpagina’s zal het inmiddels wel weten: Remco Evenepoel is een van de kandidaten om het roze over te nemen van Filippo Ganna. De pagina’s staan vol met de meest uiteenlopende en soms onbenullige onderwerpen die op een of andere manier gerelateerd kunnen worden aan het wonderkind op wielen. Toch zal hij eerst de wereldkampioen tijdrijden op achterstand moeten zetten.

Ganna, die zaterdag overtuigend de openingstijdrit in Turijn won, heeft een voorsprong van twintig seconden en kan een aardig eindje omhoog fietsen, maar is normaliter te zwaar om op de Colle Passerino (4,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,5 procent) te overleven. De Italiaan was maandag onder de indruk van de Belg. „Remco is een superrenner. Vandaag leek hij heel goede, zelfs fantastische benen te hebben, want hij reed op een van de laatste beklimmingen op de grote plaat naar boven. Ik weet niet waar hij die energie vandaan haalde.”

’Je mag niets van Evenepoel verwachten’

Telegraaf-columnist Erik Breukink, die tijdens zijn carrière acht dagen de roze trui droeg, is voorzichtig als het gaat om Evenepoel. „Remco rijdt zijn eerste koers na een langdurige revalidatie. Eigenlijk mag je daarom van de 21-jarige debutant niets verwachten. Maar komt hij de eerste week goed door en groeit hij in de ronde, dan weet je het maar nooit met dit supertalent.”

Wat in het nadeel van Evenepoel en andere mogelijke vluchters spreekt, is dat er op de klim tegenwind wordt verwacht. Breukink denkt dan ook aan een andere renner van Deceuninck-Quick-Step, die in staat is om de sprint van een kleine groep te winnen. „João Almeida reed vorig jaar een geweldige Giro. Ruim twee weken fietste hij in de roze leiderstrui, maar kwam toen nog net wat tekort in het hooggebergte. Gaat hij daar dit jaar wel stand kunnen houden, dan doet hij mee voor het podium.”

Sluwe Foss

Maar het zou ook zomaar kunnen dat Jumbo-Visma na de vierde rit het roze aan mag trekken. Tobias Foss staat momenteel tweede in het algemeen klassement na een indrukwekkende tijdrit. De 23-jarige Noor bewees in 2019 met eindwinst de Tour de l’Avenir al uitstekend uit de voeten te kunnen in de bergen. Toch mag hij niet te veel met het roze bezig zijn. „Onze focus ligt volledig bij George Bennett”, zegt ploegleider Arthur van Dongen. „We zijn hier om een klassement te rijden met hem. Dat Tobias nu tweede staat in het klassement is leuk, maar van ondergeschikt belang. Hij is hier om George te helpen.”

Rozetruidrager Filippo Ganna (midden) met rechts van hem Tobias Foss. Ⓒ ANP/HH

Mochten er toch al grotere verschillen ontstaan, dan Simon Yates een kandidaat om toe te slaan. Deze etappe is hem op zijn lijf geschreven, al zal hij vermoedelijk niet te nadrukkelijk met zijn energie smijten, zo vroeg in de Giro. Drie jaar geleden kende hij als rozetruidrager immers een monumentale inzinking tijdens een van de laatste etappes over de Colle delle Finestre. Hij zal in ieder geval niet direct aan de voet al het bal openen. „We moeten kalm, voorzichtig en alert zijn. De Giro wordt vaak beslist in de tweede en derde week. Dat weet ik uit persoonlijke ervaring.”

Ook Alexandr Vlasov, Egan Bernal, Hugh Carty en thuisrijders Davide Formolo en Domenico Pozzovivo zijn na hun behoorlijke tijdrit kandidaten om als ze een kleine voorsprong pakken op de concurrentie het roze over te nemen. En wie weet heeft - gemotiveerd door de stunt van landgenoot Taco van der Hoorn op maandag - Bauke Mollema wel een snood plannetje gesmeed. Het wordt hoe dan vuurwerk. Vuurwerk om naar uit te kijken.