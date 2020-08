Ronald Koeman: ’Geen eindtoernooi met Oranje doet pijn’

Koeman verliet Oranje met pijn in het hart voor de Catalaanse club, liet hij weten. Koeman was sinds begin 2018 bondscoach van Oranje „Het doet pijn dat we met elkaar geen eindtoernooi hebben kunnen spelen”, vertelde de 57-jarige trainer. „In januari zocht Barcelona ook al contact, maar toen vond ik het niet het moment. Dit was de kans.”

De coronacrisis zette de voormalig topvoetballer aan het denken. „ Er is veel gebeurd in de wereld. Alles is erg onzeker. Wie zegt mij dat de Nations League in september begint en dat er volgend jaar wel een EK is met publiek? Alle spelers hebben mij ongelooflijk bedankt. We hebben met zijn allen het imago van Oranje veranderd. Niet één speler gunt mij deze stap niet. Het elftal is sterk genoeg om op deze wijze verder te gaan.”

Dwight Lodeweges is voorlopig interim-bondscoach van het Nederlands elftal. Het is nog niet duidelijk wie er vervolgens voor de groep komt te staan. Als alles volgens plan loopt, is er in de zomer van 2021 een EK en anderhalf jaar later een WK.