Late dreun voor FC Barcelona in titelstrijd

In de 20e minuut zette Luis Suarez de Catalanen voor het eerst op voorsprong na een lepe vrije trap van Lionel Messi die nog steeds wacht op de 700e treffer in zijn carrière.

Kort na rust was Fedor Smolov die voor de gelijkmaker zorgde. In de 67e minuut schoot Suárez, opnieuw na een assist van Messi, zijn tweede treffer binnen. In de 88e minuut was het alsnog het laaggeklasseerde Celta dat toesloeg door een vrije trap van Iago Aspas.

Frenkie de Jong ontbrak bij Barcelona. De middenvelder kampt nog met een kuitblessure.

Real Madrid kan zondag profiteren van het gelijkspel van de grote rivaal. De club neemt een voorsprong van twee punten als hekkensluiter Espanyol wordt verslagen. Als Real en Barcelona in punten gelijk eindigen, dan gaat de landstitel naar de club uit Madrid op basis van een beter onderling resultaat.