Trainer Sarri: black-out Juventus niets te maken met ontbreken De Ligt

Juventus verspeelde zonder de geschorste Matthijs de Ligt een voorsprong van 0-2. Zlatan Ibrahimovic, Franck Kessié en invaller Rafael Leão scoorden driemaal binnen zes minuten. In de slotfase besliste Ante Rebic het spectaculaire duel: 4-2.

Het ontbreken van De Ligt, die werd vervangen door Daniele Rugani, had volgens Sarri niets te maken met de nederlaag. „Tot de 62e minuut deed verdediging deed het goed. Milan kreeg geen enkele kans. We controleerden de wedstrijd en toen kwam die black-out.”

Juventus blijft de Serie A riant leiden, met een voorsprong van zeven punten op het als tweede geklasseerde Lazio. De koploper wacht zaterdag alweer een duel met Atalanta. „We moeten ons op die wedstrijd concentreren”, zei Sarri. „Dat heeft meer zin dan deze nederlaag analyseren.”

Juventus incasseerde in oktober 2013 voor de laatste keer vier treffers in de Serie A. Fiorentina won destijds eveneens met 4-2, nadat de ’Oude Dame’ in dat duel ook een voorsprong van 2-0 had verspeeld.