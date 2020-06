’Gruweljaar voor het judo’

De schok is groot in de Nederlandse judowereld na het overlijden van de pas 23-jarige Ilona Lucassen. Ⓒ FOTO ANP

AMSTERDAM - De Nederlandse judoselectie valt van het ene grote drama in het andere. Eerst was er in februari de horrorblessure voor olympiër Tessie Savelkouls, die hoogstwaarschijnlijk nooit meer topsport kan bedrijven. Afgelopen weekend volgde het rampzalige bericht dat Ilona Lucassen op 23-jarige leeftijd is overleden. De verslagenheid is groot. Heel groot.