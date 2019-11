FC Den Bosch belooft beterschap in open brief

„De dambreuk die volgde na zondag was overweldigend. Het water heeft ons letterlijk overspoeld. FC Den Bosch lijkt sindsdien op een vergaarbak van alles wat mensen verfoeien. Haat tegen racisme wordt met haat bestreden”, schrijft de club.

„Wij geloven echter dat warmte het tegengif moet zijn voor de gebroken verbondenheid, die zich afgelopen zondag heeft vertaald in gebrek aan respect voor de tegenstander, de medemenselijkheid en voor Ahmad Mendes Moreira in het bijzonder. Kennis komt met keiharde lessen. Vallen en opstaan. En nu, nu staan we op. Het hart zit nog steeds in deze club. Ook al is het nu een bloedend hart.”

FC Den Bosch speelt vrijdagavond tegen Almere City met speciale shirts en de rest van het seizoen bevat het wedstrijdshirt de uiting ’Samen tegen racisme’.