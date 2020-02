Video: machtige goal zoon van Prince Polley: ’Mijn vader zal wel schrikken’

De naam van Prince Polley ligt bij de voetballiefhebbers die de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw bewust hebben meegemaakt, ongetwijfeld nog vers in het geheugen. Vooral tijdens zijn periodes bij Sparta (1988-1990) en FC Twente (1992-1994) bediende de Ghanese spits (inmiddels 50 jaar oud) de supporters op hun wenken met prachtige én lelijke goals.

Spitsengoals

„Ik denk nog niet dat mijn vader op de hoogte is van mijn doelpunt, want in Ghana gaat het allemaal nog niet zo snel”, lachte zoon Robin (21) bij Fox Sports zijn tanden bloot. „Eerlijk gezegd denk ik ook niet dat mijn vader ooit zo’n doelpunt heeft gemaakt. Hij was meer van de échte spitsengoals. Jaloers? Nee, dat zal hij vast niet zijn. Trots wel”, straalde de rechtsback van FC Dordrecht.

„Jammer dat we na mijn openingsgoal twee tegendoelpunten kregen en de gelijkmaker niet meer konden maken. Een punt tegen koploper De Graafschap had er wel ingezeten”, stelde Polley junior, die door Dordrecht wordt gehuurd van ADO Den Haag.

