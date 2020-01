Michaëlla Krajicek deelt pikante vakantiekiekjes

De tennisster lijkt zich uitstekend te vermaken in de Caraïben, zo valt op te maken uit de (pikante) vakantiekiekjes die ze de afgelopen dagen via Instagram de wereld in slingerde.

Krajicek werd in het verleden al eens benaderd voor een shoot in de Playboy. ,,Ik zeg zeker geen nee tegen de Playboy, maar neem even de tijd, want ik wil er nog wel wat fitter en beter uit zien”, zei ze vorig jaar in juni .

Krajicek verraste vriend en vijand door in 2007 als 18-jarige de kwartfinale van Wimbledon te halen. De jongere halfzus van Richard Krajicek leek de tennistop te gaan bestormen, maar kreeg vervolgens te maken met vele tegenslagen, waaronder meerdere blessures.

In 2018 liep haar tweede huwelijk op de klippen, maar inmiddels heeft ze de liefde weer een kans gegeven. Tennissen doet ze nog steeds, al is ze niet meer actief op het hoogste niveau.

