Dreigende taal richting Juventus: uitsluiting voor Serie A reëel risico

Dat zei voorzitter Gabriele Gravina van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) in Napels na een vergadering. Indien Juventus zich voor de uiterste registratietermijn van het nieuwe seizoen nog niet heeft teruggetrokken als één van de grondleggers van de Super League, dan vormt uitsluiting een reëel risico voor de 36-voudige landskampioen.

„De statuten zijn helder”, betoogde Gravina. „Als clubs willen deelnemen aan het Italiaans kampioenschap, moeten ze de wettelijke principes van internationale organisaties in het voetbal erkennen. Het is duidelijk dat dit voor Juventus momenteel niet het geval is. Ik vind het jammer voor de supporters, maar de regels gelden voor iedereen. Ik hoop dat dit steekspel snel eindigt. Deze tweedracht doet de sportwereld geen goed. Ik hoop dat er een oplossing komt.”

Juventus is met Real Madrid en FC Barcelona nog verbonden aan de Super League, die vorige maand door twaalf clubs werd gelanceerd, maar razendsnel flopte door felle kritiek uit de internationale samenleving. De andere negen initiatiefnemers hebben zich al wel van het revolutionaire concept afgekeerd. Ze gingen akkoord met een straf van de UEFA en staan 5 procent van hun inkomsten uit Europees voetbal gedurende één seizoen af. Ook doen deze negen clubs gezamenlijk een donatie van in totaal 15 miljoen euro voor de ontwikkeling van jeugdvoetbal in Europa.

UEFA-sancties

De UEFA dreigt met veel hardere sancties tegen Juventus, Real Madrid en Barcelona. Deze drie clubs lieten zaterdag nog weten dat ze hun plannen voor het opzetten van een Super League willen doorzetten.

