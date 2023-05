Mads Pedersen wint na zinderend slot zesde Giro-rit door hulp sterke Bauke Mollema

In een massasprint, zoals verwacht. Al liep dat niet van een leien dakje. Met Clarke en De Marchi (beiden 36) waren twee lepe ervaren vossen overgebleven uit een kopgroep van vijf. Het duo maakte het de sprinters niet gemakkelijk. Beide heren hadden nog nooit een Giro-rit gewonnen, dus probeerden ze weg te blijven. Het duo vond elkaar zeer goed, op 30 kilometer van de meet moest het peloton nog 2.30 minuut goedmaken op de Australiër en Italiaan.

Op zo’n 24 kilometer van de meet had het peloton dat eindelijk in de smiezen hebben: Alpecin-Deceuninck, Team DSM en Movistar stuurden hun troepen op kop van het peloton om het gat met de twee vluchters te dichten. Hoe dichter de streep kwam, hoe meer de zenuwen in het peloton toenamen. Op 15 kilometer van de meet reed Roglic lek: de Sloveen keerde uiteraard wel terug, maar voor het gevoel was het niet zo fijn.

Tekst gaat verder onder de tweet

Op zo’n tien kilometer van de meet hadden Clarke en De Marchi nog steeds een minuutje bonus, dus nam de stress in het peloton nog meer toe. Het peloton brokkelde in stukken, wie achteraan zat was gezien. Het werd een ware thriller: op vijf kilometer van de meet hadden de twee koplopers nog 35 seconden voorsprong, dat zou wel eens kunnen volstaan.

Sterke Mollema

Daar leek het ook heel lang op: tot het duo het zelf liet liggen. Hun voorsprong was op het oog voldoende, maar gepoker deed hen op 300 meter van de streep de das om. Ze pakten niet meer van elkaar over en dat nam het aanstormende peloton graag in ontvangst. Onder leiding van een sterke Bauke Mollema snelden de sprinters eraan.

Fernando Gaviria vloog als eerste uit de laatste bocht, maar dat was veel te vroeg van de Colombiaan. Pedersen kwam vanuit het achterwiel erover en snelde naar z’n eerste ritzege in deze Giro. Jonathan Milan eindigde tweede, Pascal Ackermann vervolledigde het podium.

Bron: discovery+

Reactie Pedersen

„Natuurlijk ben ik blij met de winst”, zei Pedersen. „Maar ik voel me wel een beetje schuldig. Zij reden zo sterk en dan komen we er vlak voor de streep alsnog overheen.”

Reactie Clarke en knuffel

„Hartverscheurend” zuchtte Clarke voor de camera van Eurosport. „Het is niet leuk om zo te verliezen, om zo kort voor de finish gepakt te worden. Ik word dan liever op tien kilometer gepakt. Uiteindelijk is er altijd een moment waarop je moet stoppen met rijden. We hadden tien of vijftien seconden meer nodig, maar dat is koers. Als je het niet probeert, win je niet. We gaan het de komende dagen opnieuw proberen.”

De Marchi pokerde als eerste in volle finale. De Italiaan was dan ook de traagste van de twee. „Ik wilde winnen dus ik ging een spelletje spelen met Clarke. Ik wist dat hij sneller was dan ik en weigerde dan ook om nog op kop te komen, wat ik eigenlijk nog nooit in m’n carrière heb gedaan.”

Na afloop was er echter weinig sprake van een oorlogje tussen de twee kemphanen.