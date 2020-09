Kerkhove en Hogenkamp nog in de race voor Roland Garros

In de tweede ronde neemt Kerkhove-Pattinama, de nummer 177 van de wereld, het op tegen de winnares van het duel tussen de als vierde geplaatste Tereza Martincová uit Tsjechië en de Russin Valerija Savinych. Er moeten drie rondes worden gewonnen om het hoofdtoernooi te bereiken. Dat lukte Kerkhove-Pattinama nog nooit op Roland Garros.

Hogenkamp, de mondiale nummer 221, wist haar eerste partij ook te winnen. Ze was met 6-1 6-3 te sterk voor de als veertiende geplaatste Kristína Kučová uit Slowakije.

Bibiane Schoofs en Indy de Vroome bleven in de openingsronde steken. Schoofs moest in drie sets haar meerdere erkennen in Natalija Kostić. Het werd 6-2 5-7 6-3 voor de Servische. De Vroome wist de als eerste geplaatste Amerikaanse Ann Li, die onlangs de derde ronde haalde op de US Open, niet te verrassen: 6-7 (6) 4-6.

Bij de mannen zijn Robin Haase en Botic van de Zandschulp nog in de race voor een plek in het hoofdtoernooi, dat zondag begint. Tallon Griekspoor werd maandag uitgeschakeld.