’Oud-spelers Friese basketbalclub Aris verdacht van matchfixing’

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft anderhalf jaar lang in het geheim onderzoek gedaan, zo weet de NOS. „Er is een redelijk vermoeden dat er matchfixing heeft plaatsgevonden”, bevestigt bestuurslid Peter Vogelzang.

Het zou gaan om ten minste vier spelers met een buitenlands paspoort. Ze zijn in de zomer van 2020 gehoord en hebben tegenover de NOS ontkend wedstrijden met opzet verloren te hebben. Het gaat om duels tussen maart en mei 2019, onder meer met Rotterdam en Zwolle.

"Ik dacht bij mijzelf: ik heb hier geen controle over"

Bijna twee jaar geleden, op 4 april 2019, verloor Aris met 79-65 van Weert, op dat moment de hekkensluiter. Gokkers zouden geweten hebben dat Aris met minimaal tien punten verschil zou gaan verliezen.

„De week daarvoor boekten we nog een knappe overwinning. Het was helling op, helling af”, zei coach Tony van den Bosch, die vervolgens zijn ontslag indiende. „Ik dacht bij mijzelf: ik heb hier geen controle over.”

De NOS heeft drie gerenommeerde matchfixing-analisten naar de gokpatronen laten kijken. „Dit is zeer verontrustend. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er sportieve redenen waren die het gokgedrag bij al deze wedstrijden kunnen verklaren”, laat een van de analisten optekenen.

Zuid-Korea

In Zuid-Korea zouden accounts zijn aangemaakt speciaal om op Aris te kunnen gokken. Vervolgens zijn de accounts verwijderd. Het ISR voert namens sportbonden integriteitsonderzoeken uit. Toch heeft het ISR deze week besloten de zaak stil te leggen. Het instituut zegt niet de middelen te hebben voor verder onderzoek.

Dat Aris mogelijk onderdeel is van een matchfixingschandaal komt hard aan bij het bestuur van de Friese eredivisieclub. Oud-spelers van de club worden ervan verdacht in 2019 te hebben samengewerkt met Zuid-Koreaanse gokkers, die grof geld zouden hebben ingezet op duels van Aris. Met dat nieuws kwam de NOS donderdagochtend.

’Klap in het gezicht’

„Wij zijn als club erg geschrokken dat er mogelijk sprake is geweest van matchfixing. Aris Leeuwarden is al jarenlang een gerespecteerde, stabiele club en een goede werkgever. Wij staan voor een eerlijke sport”, aldus algemeen directeur Sierd Dijkman in reactie op de NOS-berichtgeving.

„Als je dan dit nieuws krijgt, is dat een klap in het gezicht van de spelers, de technische staf, de organisatie, de fans en de sponsoren. Het is van groot belang, voor de sport en onze club, dat er snel duidelijkheid komt betreft de voortgang van het onderzoek. Vanzelfsprekend hebben wij tot dusverre onze volledige medewerking verleend aan het onderzoek en dat zullen wij blijven doen.”