Dirk Kuyt: ’Ik geloof enorm in toekomst van Feyenoord’

Frank Arnesen vindt Kuyt nog altijd een zeer waardevolle kracht. Kuyt heeft op EK’s, WK’s en in de Champions League gespeeld. Hij heeft bij een absolute topclub in Engeland gevoetbald en heeft in elk land prijzen gewonnen. Hij werd topscorer in de Eredivisie en maakte tijdens een sensationeel seizoen Feyenoord voor het eerst in achttien jaar weer kampioen toen hij terugkeerde naar Nederland. Al die ervaring moet bij Feyenoord blijven, vindt Arnesen.

Maar Kuyt zoekt de komende maanden de rust en wil in de luwte blijven. Zijn passie voor Feyenoord en al het werk binnen de Academy blijft even groot. Kuyt: „Ik geloof enorm in de toekomst van Feyenoord. De opleiding is de levensader van de club. Er is ook kritiek geweest en dat mag. Daar worden we alleen maar beter van. We doen ook veel dingen goed.”

Kökcü en Geertruida

Met trots keek hij afgelopen jaar naar de optredens van spelers die nog niet zo lang geleden in de jeugd uitkwamen. „Fantastisch hoeveel wedstrijden Orkun Kökcü en Lutsharel Geertruida al hebben gespeeld. Ik durf te zeggen dat er in de opleiding nog een aantal spelers zijn die hetzelfde talent hebben en op dezelfde manier kunnen doorbreken.”

Feyenoord wil nu Rini Coolen, (ex-hoofd opleidingen bij het Noorse Rosenborg), trainer van het elftal onder 21 jaar maken.

