Kimberley Bos verovert na knappe tweede plaats ticket voor Winterspelen

Bos heeft nu voldaan aan de olympische eis voor een klassering: twee keer in de top-8. Ze moet er nu alleen nog voor zorgen dat ze in januari in de eindstand van de wereldbeker in de top-25 staat. Dat is normaal gesproken een formaliteit. „Alleen als ze nu geen races meer zou doen, kan ze misschien nog buiten de top-25 vallen. Maar dat is onrealistisch natuurlijk”, liet technisch directeur Vincent Kortbeek van de Bob- en Sleebond Nederland weten.

Bos eindigde ook tijdens de tweede wereldbeker achter Europees kampioene Elena Nikitina uit Rusland. Na twee runs bedroeg het verschil slechts 0,20 seconde. De Italiaanse Valentina Margaglio belandde op de derde plaats, op 0,45 van de winnares. In het wereldbekerklassement heeft Bos een achterstand van dertig punten op de Russin. De volgende wereldbeker is volgende week vrijdag in het Duitse Altenberg.