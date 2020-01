Video: Horrorcrash rallycoureur Tänak

Tänak is pas net in dienst bij Hyundai en gaf voorafgaand aan de race al aan nog niet volledig gewend te zijn in de wagen. Dat kwam tijdens de Rally van Monte Carlo op huiveringwekkende manier tot uiting.

Rallycoureur Ött Tänak, hier nog met zijn ongedeerde Hyuandai. Ⓒ AFP

Tänak ging tijdens de tweede proef op het parcours de fout in. De Estse autocoureur maakte een stuurfout en daardoor schoot hij van de weg. Met zijn bolide werd hij de lucht in geschoten en rolde meerdere malen over de kop, totdat hij meters later tot stilstand kwam. Beide mannen stapten zonder al te heftige kleerscheuren uit de auto.