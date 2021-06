Transfers en geruchten: Lukoki versterkt selectie FC Twente

DINSDAG 29 JUNI

Terzic wordt na trainer nu technisch directeur bij Dortmund

14.13 uur: Edin Terzic blijft als technisch directeur aan Borussia Dortmund verbonden. De 38-jarige Duitser heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2025. Terzic was het afgelopen half jaar hoofdtrainer in Dortmund. Borussia haalde in februari al Marco Rose, die overkomt van Borussia Mönchengladbach, binnen als nieuwe hoofdtrainer.

„Oorspronkelijk hadden we weliswaar allemaal andere plannen voor de toekomst van Terzic”, zegt sportief directeur Michael Zorc. „Na vele intensieve discussies denken we nu dat de hele club veel baat zal hebben bij zijn werk als technisch directeur. We hebben hier een echte Borussia-oplossing gevonden.”

Terzic volgde eind vorig jaar de ontslagen Lucien Favre op in Dortmund. Afgelopen seizoen werd Dortmund derde in de Bundesliga. De club pakte onder leiding van Terzic de Duitse beker.

Fortuna Sittard legt doelman vast

14.28 uur: Fortuna Sittard heeft de Duitse doelman Felix Dornebusch aangetrokken. De 26-jarige keeper komt over van Eintracht Braunschweig, waar hij een aflopend contract had. Hij tekende een contract tot medio 2022, met een optie voor nog een extra jaar.

„Ik weet van mijn kindertijd nog dat clubs uit Nederland bekend stonden om hun goede voetbal en ik kan dan ook niet wachten om aan de slag te gaan in de Eredivisie”, aldus Dornebusch. „Ik kijk uit naar het ontmoeten van de staf en mijn nieuwe teamgenoten. We gaan er alles aan doen om komend seizoen de doelen van de club te behalen.”

Dornebusch speelde niet eerder voor een buitenlandse club. Hij kwam eerder ook uit voor VfL Bochum en FC Nürnberg.

Fortuna maakte tevens bekend dat het contract van Yanick van Osch, eveneens een keeper, is verlengd tot 2023. Er is in het contract ook een optie voor een extra jaar opgenomen. Van Osch speelde afgelopen seizoen 26 competitiewedstrijden voor de formatie van trainer Sjors Ultee.

Fortuna werd afgelopen seizoen elfde in de Eredivisie.

FC Twente legt Lukoki vast

13.09 uur: FC Twente rondt deze dinsdag de komst van Jody Lukoki af. De aanvaller speelde eerder voor Ajax, SC Cambuur en PEC Zwolle, waar hij samenwerkte met de huidige FC Twente-trainer Ron Jans. Na vijf jaar bij de Bulgaarse topclub Ludogorets Razgrad, waarmee de Congolees international vier keer kampioen werd, speelde hij afgelopen seizoen in Turkije bij Yeni Malatyaspor.

De inmiddels 28-jarige aanvaller is transfervrij en wordt de vijfde versterking van FC Twente na Lars Unnerstall (tranfervrij overgenomen van PSV), Giovanni Troupée (transfervrij overgenomen van FC Utrecht), Virgil Misidjan (transfervrij overgenomen van PEC Zwolle) en Manfred Ugalde (gehuurd van Manchester City). Op het verlanglijstje staan verder nog een centrale verdediger, waarvoor de transfervrij Heracles-verdediger Robin Pröpper in beeld is, een spits en een aanvallende middenvelder.

Aanvoerder Fernandinho gaat negende jaar in bij Manchester City

11.40 uur: De Braziliaan Fernandinho heeft zijn aflopende contract bij Manchester City met een jaar verlengd. De 36-jarige aanvoerder gaat zijn negende seizoen in bij de Engelse kampioen. Fernandinho speelde sinds zijn komst in 2013 van de Oekraïense club Shakhtar Donetsk al 350 wedstrijden voor de lichtblauwe formatie uit Manchester.

De controlerende middenvelder won met City twaalf prijzen, waaronder vier landstitels en zes keer de League Cup. Hij bereikte afgelopen seizoen met zijn ploeg ook eindelijk de finale van de Champions League, maar daarin was Chelsea met 1-0 te sterk. Fernandinho kwam in de eindstrijd in Porto na ruim een uur spelen in het veld.

Hoewel de Braziliaan niet altijd in de basis staat, is hij onder trainer Pep Guardiola wel de eerste aanvoerder van City. Kevin De Bruyne draagt de band als Fernandinho op de bank zit. „Mijn werk hier is nog niet klaar”, zei Fernandinho. „Daarom heb ik besloten nog een jaar te blijven, om de ploeg en de club te helpen de doelen te bereiken die we willen bereiken. Ik weet dat we daartoe in staat zijn.”

De Graafschap hengelt Korte binnen

11.26 uur: De Graafschap heeft zich voor twee seizoenen versterkt met Giovanni Korte. De 27-jarige aanvaller komt over van het naar de Eredivisie gepromoveerde SC Cambuur.

„Geweldig dat ik weer voor zo’n mooie volksclub uit mag komen”, aldus Korte. „Na de eerste gesprekken was er direct een klik en de plannen zijn helder. Het is heerlijk om weer te beginnen en te weten dat je over enkele weken in dit mooie stadion mag spelen voor die trouwe en fanatieke aanhang.”

Pascal van Wijk krijgt andere functie binnen Vitesse

11.23 uur: Pascal van Wijk verruilt binnen Vitesse de functie van algemeen directeur voor die van directeur financiën en bedrijfsvoering. Gedurende tweeënhalf jaar bekleedde Van Wijk de functie van algemeen directeur. „Ik heb deze periode voor mezelf geëvalueerd, met de conclusie dat de andere rol binnen de club het beste past bij mijn persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren”, aldus Van Wijk.

Tot het moment dat de Arnhemmers een nieuwe algemeen directeur hebben gevonden, vervult Van Wijk die functie.

MAANDAG 28 JUNI

Heracles haalt doelman weg bij Emmen

18.27 uur: Heracles Almelo heeft met Robin Jalving een nieuwe doelman gehaald. Hij komt over van FC Emmen en tekent een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. Daarmee heeft Heracles Almelo snel ingespeeld op het vertrek van Michael Brouwer, die op huurbasis naar FC Emmen vertrok.

Jalving doorliep zijn jeugdopleiding in Emmen. „Robin is met zijn 21 jaar nog een jonge keeper met ontwikkelingsmogelijkheden. Daarmee past hij goed bij de visie van de club”, zegt technisch directeur Tim Gilissen van Heracles. „Robin gaat de rol van derde keeper invullen. Koen Bucker heeft zich de afgelopen seizoenen goed ontwikkeld en schuift op zijn beurt door naar de positie van tweede doelman.”

Koopmeiners langer bij AZ

18.03 uur: AZ heeft maandag het contract van Peer Koopmeiners opengebroken en verlengd tot medio 2025. De 21-jarige middenvelder zit vanaf dit seizoen vast bij de A-selectie.

In totaal speelde Koopmeiners inmiddels al 78 officiële wedstrijden voor Jong AZ, waar hij zich ontpopte tot aanvoerder en dragende kracht. Afgelopen seizoen kwam hij tot 34 wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en één assist gaf. Hij toonde zich onder meer als vrijetrappenspecialist.

„Vier jaar, dat voelt wel speciaal”, zegt Koopmeiners over zijn nieuwe verbintenis. „Ik heb altijd de droom gehad om van grote waarde te zijn voor deze club; al op mijn achtste zat ik hier in het familievak met mijn opa en ouders. Des te mooier is het om dan nu hier te zitten. Ik heb al veel ervaring opgedaan in de Keuken Kampioen Divisie. Dat was ook mooi, maar nu wil ik de stap maken naar de Eredivisie. Dat is het volgende doel.”

Reis van FC Barcelona naar HSV

17.07 uur: Ludovit Reis (21) vervolgt zijn carrière bij HSV. De oud-speler van FC Groningen werd twee jaar geleden verrassend overgenomen door FC Barcelona, maar kwam in Spanje niet verder dan Barcelona-B. Afgelopen seizoen speelde Reis, die Slowaakse roots heeft, maar Nederlands jeugdinternational is, op huurbasis voor VfL Osnabrück, waar hij zoveel indruk heeft gemaakt dat hij nu voor vier jaar is vastgelegd door HSV.

NEC haalt Deense aanvaller Mattsson

15.01 uur: Het gepromoveerde NEC Nijmegen heeft zich verzekerd van de diensten van de Deense aanvaller Magnus Mattsson. De 22-jarige Mattsson komt over van Silkeborg IF en tekent een contract voor drie seizoenen, met een optie voor een vierde seizoen.

Mattsson kwam afgelopen seizoen op het tweede niveau van Denemarken tot 22 doelpunten in 30 duels.

„In de Onder 17 viel Magnus me al op bij Silkeborg, dat overigens een uitstekende opleiding heeft”, aldus technisch directeur Ted van Leeuwen. „Ook Kasper Dolberg komt er vandaan. Magnus is een elegante speler die als aanvallende middenvelder en op beide vleugels uit de voeten kan. Hij scoort makkelijk en was in hoge mate verantwoordelijk voor de promotie van Silkeborg IF naar de Superliga. We zijn heel verheugd dat hij voor NEC heeft gekozen, want er was veel belangstelling voor hem.”

NEC promoveerde afgelopen seizoen via de play-offs naar de Eredivisie. NAC werd in de laatste ronde met 2-1 verslagen.