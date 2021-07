Transfers en geruchten: Vitesse neemt rechtsback over van Brighton

ZONDAG 11 JULI

Vitesse legt 21-jarige rechtsback Yapi vast

11.17 uur: Vitesse heeft een nieuwe aanwinst binnen: rechtsback Romaric Yapi. De bijna 21-jarige Fransman, die tevens de nationaliteit van Ivoorkust draagt, heeft een contract tot medio 2024 getekend bij de club uit Arnhem.

Yapi doorliep de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain en trok vervolgens naar Brighton & Hove Albion. Daar maakte hij in 2019 zijn debuut in de hoofdmacht, maar verder kwam hij niet meer in actie voor het eerste elftal.

„Ik ben heel blij met mijn transfer naar Vitesse. Het project van deze mooie club spreekt mij erg aan”, zegt Yapi op de website van zijn nieuwe club. „Ik ben een rechtsachter met veel snelheid en energie. Ik ben er klaar voor om met mijn harde werk en mentaliteit een goede bijdrage te leveren aan het team. Ik ga alles geven voor de club, mijn teamgenoten en de supporters.”

ZATERDAG 10 JULI

Svensson veruilt AZ voor club van Balotelli

20.54 uur: Jonas Svensson maakt de overstap van AZ naar het Turkse Adana Demirspor. De 28-jarige Noor heeft in Turkije, waar hij ploeggenoot wordt van Mario Balotelli, een contract voor drie seizoenen getekend.

Svensson kwam in de winterse transferperiode van het seizoen 2016/2017 naar AZ en was vierenhalf jaar actief in het Afas Stadion.

Nuno Tavares van Benfica naar Arsenal

12.10 uur: Arsenal heeft Nuno Tavares van Benfica weten te strikken. Voor de 21-jarige linksback wordt er naar verluidt 8 miljoen euro betaald. Dit bedrag kan nog groter worden als er aan bepaalde waarden wordt voldaan.

Tavares is een jeugdproduct van Benfica. Hij speelde 41 wedstrijden in de hoofdmacht van de Portugese grootmacht. Hij tekent in Londen nu een meerjarig contract, al wordt er geen melding gemaakt van de exacte duur.

Voetballer Van Duinen tekent bij OFI Kreta

11.21 uur: Mike van Duinen vervolgt zijn loopbaan bij OFI Kreta. De aanvaller heeft een meerjarig contract getekend, laat de Griekse voetbalclub weten.

De 29-jarige Van Duinen speelde eerder voor ADO Den Haag, Fortuna Düsseldorf, Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Hij ontmoet bij OFI Kreta zijn landgenoten Boy Waterman, Jonathan de Guzman en Luc Castaignos.

Barcelona laat middenvelder Alená naar Getafe vertrekken

09.58 uur: Carles Alená verlaat FC Barcelona voor Getafe. De 23-jarige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat in de zomer van 2026 afloopt.

Alená speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor Getafe. Barcelona moet deze zomer veel spelers verkopen om Lionel Messi een nieuwe verbintenis te kunnen geven. In de huidige financiële situatie mag de club de Argentijnse vedette geen lucratief contract geven van La Liga, de organisator van de Spaanse voetbalcompetitie.

Barcelona nam deze zomer ook al afscheid van Júnior Firpo, Jean-Clair Todibo, Juan Miranda, Matheus Fernandes en Francisco Trincão. Trainer Ronald Koeman verwacht dat er nog meer spelers vertrekken. Hij wil er alles aan doen om Messi bij Barcelona te houden.

VRIJDAG 9 JULI

Heerenveen huurt jonge Servische aanvaller van Manchester City

12.13 uur: Sc Heerenveen neemt Filip Stevanovic op huurbasis over van Manchester City. De 18-jarige Servische vleugelaanvaller speelt de komende twee seizoenen bij de Friezen.

Jeugdinternational Stevanovic doorliep de jeugdopleiding van Partizan Belgrado en maakte in 2018 als 16-jarige zijn debuut in het eerste elftal. Begin dit jaar nam Manchester City hem over. Stevanovic maakte wel het seizoen bij Partizan af. Hij speelde in totaal 72 wedstrijden voor die Servische club.

„Filip staat bekend als een van de grotere talenten van Servië”, zegt Ferry de Haan, technisch manager van sc Heerenveen. „Hij is een doelgerichte aanvaller met overzicht en een goede individuele actie. Zijn komst zorgt aanvallend voor meer mogelijkheden en een gezonde concurrentie met de andere buitenspelers in onze selectie.”

Stevanovic is al in Heerenveen geweest voor de medische keuring. De aanvaller wacht nu in Belgrado op een tewerkstellingsvergunning.

DONDERDAG 8 JULI

Mike van Duinen naar Griekse club De Guzman

22.08 uur: Mike van Duinen (29) vertrekt vandaag naar Griekenland om een 3-jarig contract te ondertekenen bij OFI Kreta. Bij die club staat ook voormalig international Jonathan De Guzman onder contract.

Van Duinen was transfervrij na drie seizoenen bij PEC Zwolle. Het wordt het tweede buitenlandse avontuur voor de voormalig spits van onder meer ADO Den Haag en Excelsior. Eerder speelde hij bij het Duitse Fortuna Düsseldorf.

Doelman Jeroen Zoet krijgt Thiago Motta als trainer bij Spezia

21.42 uur: De Italiaanse oud-international Thiago Motta gaat als trainer aan de slag bij Spezia, de club van doelman Jeroen Zoet. Het is zijn tweede baan als hoofdcoach in de Serie A. Bij Genoa werd hij in 2019 al na twee maanden ontslagen.

Motta (38) is bij Spezia de vervanger van Vincenzo Italiano, die naar Fiorentina is vertrokken. De club van Zoet eindigde vorig seizoen als vijftiende in de Serie A. Dat was het eerste seizoen voor Spezia op het hoogste niveau in Italië.

FC Twente huurt middenvelder Ilic opnieuw van Manchester City

20:43 uur: Luka Ilic speelt ook in het komende seizoen voor FC Twente. De club uit Enschede huurt de 22-jarige Servische middenvelder opnieuw van Manchester City.

Hij kwam in het vorige seizoen namens de Tukkers in 24 Eredivisiewedstrijden in actie en scoorde twee keer. Ilic speelde eerder in Nederland voor NAC Breda.

Diego Simeone verlengt contract bij Atlético Madrid

19.56 uur: Trainer Diego Simeone heeft zijn contract bij Atlético Madrid met twee jaar verlengd tot medio 2024. De 51-jarige Argentijn is sinds december 2011 de hoofdcoach en leidde de club dit jaar voor de tweede keer onder zijn bewind naar de Spaanse titel, het elfde landskampioenschap van de club.

„Onze coach die in 2011 bij de club is gekomen, is de trainer die het langste leiding geeft aan een team in La Liga”, meldt Atlético. „Sinds hij aan het roer staat, heeft hij met acht prijzen meer prijzen gewonnen dan iedere andere coach in de historie van de club.” Ook de assistenten van Simeone hebben hun contract verlengd.

Onder Simeone werd Atlético twee keer landskampioen, in 2014 en 2021. Ook won de club uit Madrid twee keer de Europa League, in 2012 en 2018, twee keer de Europese Supercup en de Copa del Rey in 2013. Simeone zag zijn ploeg twee keer de finale van de Champions League verliezen. Zowel in 2014 als in 2016 was stadgenoot Real te sterk.

FC Emmen neemt aanvaller Hilterman van FC Utrecht over

16.30 uur: Aanvaller Jeredy Hilterman verruilt FC Utrecht voor FC Emmen. De 23-jarige spits heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij de eerstedivisieclub, met een optie op een extra seizoen.

De geboren Haarlemmer voegde zich in 2013 bij de jeugd van AZ. Twee jaar later maakte hij de overstap naar Willem II en in 2017 nam FC Utrecht hem over. Voor de club uit de Domstad speelde hij bijna honderd duels voor Jong FC Utrecht. Afgelopen seizoen maakte hij, vaak als aanvoerder, 19 doelpunten in 36 competitiewedstrijden. Drie keer kwam hij in actie voor de hoofdmacht van de club.

„Voor mij is het tijd om een stap te maken”, laat Hilterman weten. „Bij FC Emmen wil ik in een uitverkocht stadion belangrijk zijn met doelpunten en assists. Er zit veel kwaliteit in de ploeg en ik denk dat we mee kunnen doen om de bovenste plekken.”

Sambissa gaat met Cambuur de Eredivisie in

11.59 uur: David Sambissa heeft alsnog zijn contract bij SC Cambuur verlengd. De Franse linksback zette zijn handtekening onder een verbintenis van één jaar.

De 25-jarige Sambissa dwong afgelopen seizoen met Cambuur promotie naar de Eredivisie af. Hij wilde zijn aflopende contract aanvankelijk niet verlengen. De verdediger speelde de afgelopen drie seizoenen bijna honderd officiële duels voor de club uit Friesland.

„David is in de afgelopen drie seizoenen voor ons een vaste waarde geweest en heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt”, zegt Cambuur-directeur Gerald van den Belt. „Hij heeft even de tijd genomen om goed na te denken over de beste vervolgstap in zijn carrière en we zijn blij dat hij tot de conclusie is gekomen dat dit bij onze club is.”

Ulderink langer assistent van Jans bij FC Twente

10.09 uur: Andries Ulderink heeft zijn contract bij FC Twente tussentijds met een jaar verlengd. De assistent van hoofdtrainer Ron Jans ligt nu tot de zomer van 2023 vast in Enschede. Ulderink (51) maakt sinds vorig jaar deel uit van de technische staf.

„Andries heeft een schat aan ervaring en is een enorm gedreven trainer”, zegt technisch directeur Jan Streuer. „Hij vervult een belangrijke rol in de huidige technische staf.”

Ulderink werkte eerder als trainer bij onder meer De Graafschap, Go Ahead Eagles, Jong Ajax en de Zuid-Afrikaanse club Ajax Cape Town. Hij was assistent van Jaap Stam bij de Engelse club Reading.

Gremio strikt Scolari weer als trainer

9.07 uur: Luiz Felipe Scolari gaat voor de vierde keer in zijn trainersloopbaan aan de slag bij Gremio. De 72-jarige trainer moet de slechte seizoensstrart van de club doen vergeten. Uit de eerste acht duels haalde de ploeg slechts twee punten. Daardoor staat het stijf onderaan in de Braziliaanse competitie.

Scolari behaalde tijdens zijn eerdere periodes bij Gremio de nodige prijzen, waaronder een landstitel en de Copa Libertadores, waarna de finale om de wereldbeker verloren werd tegen Ajax.

WOENSDAG 7 JULI

VVCS hekelt houding Heracles rond transfer Pröpper

17.51 uur: De vakbond VVCS heeft geen begrip voor de houding van Heracles Almelo vanwege de transfer van voetballer Robin Pröpper naar rivaal FC Twente. Volgens de vakbond is het logisch dat er sentimenten zijn losgekomen door de overgang, maar „de club gooit olie op het vuur”, terwijl de club zijn oud-speler zou moeten beschermen.

Op de website van Heracles Almelo zegt de club fans te willen helpen om de shirts met de naam van Pröpper te laten herdrukken. „Het moge duidelijk zijn dat de VVCS dit soort uitlatingen van een club zeker niet begrijpt en ook niet acceptabel vindt. Heracles werd hierop ook schriftelijk gewezen”, aldus de VVCS.

De bond zegt het ook „even walgelijk als verwerpelijk” te vinden dat de transfer leidt tot „allerhande verwensingen en regelrechte bedreigingen” op social media. „Maar dat lijkt zo langzamerhand een tijdsbeeld”, aldus de VVCS.

Trainer Van den Brom haalt Trésor weg bij Willem II

13.13 uur: Trainer John van den Brom heeft zich bij de Belgische club KRC Genk verzekerd van de diensten van Mike Trésor. De middenvelder uit België wordt overgenomen van Willem II en heeft in Genk voor vier jaar getekend.

De 22-jarige Trésor werd bijna twee jaar geleden door Willem II op huurbasis overgenomen van NEC. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 9 doelpunten in 23 duels, in zijn tweede seizoen was hij in 37 wedstrijden 5 keer trefzeker. Trésor werd door de Tilburgers definitief overgenomen van NEC en had nog een contract tot de zomer van 2023.

Genk, dat onlangs al Carel Eiting van Ajax overnam, werd afgelopen seizoen tweede in België en doet daarom mee aan de voorronden van de Champions League.

Willem II ontsnapte afgelopen seizoen ternauwernood aan degradatie. De Brabanders verzekerden zich pas op de laatste speeldag van een langer verblijf in de Eredivisie.

DINSDAG 6 JULI

Hakimi stapt van Internazionale naar Paris SG over

19:03 uur De Marokkaanse international Achraf Hakimi verruilt Internazionale voor Paris Saint-Germain. De 22-jarige rechterflankspeler ondertekende in Parijs een contract tot 2026. Met de transfer is naar verluidt een bedrag van ongeveer 60 miljoen euro gemoeid.

Hakimi werd opgeleid bij Real Madrid. Na een periode bij Borussia Dortmund belandde hij vorig jaar zomer bij Inter waarmee hij de landstitel veroverde. Met zeven goals en tien assists had Hakimi een flink aandeel in de triomf in de Serie A.

PSG, dat de Franse titel verrassend aan Lille moest laten, versterkte zich eerder al met middenvelder Georginio Wijnaldum (Liverpool). Centrale verdediger Sergio Ramos (Real Madrid) en doelman Gianluigi Donnarumma (AC Milan) komen waarschijnlijk ook naar de Parijse topclub.

Roda JC neemt doelman De Boer over van AZ

16.55 uur: Doelman Rody de Boer verhuist transfervrij van AZ naar Roda JC. In Limburg ondertekent de 23-jarige keeper een contract tot medio 2024. In het afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor De Graafschap.

AZ nam De Boer in 2018 over van SC Telstar. In Alkmaar kwam hij tot twee Eredivisieduels en 26 competitieduels voor Jong AZ.

„Met De Boer halen wij een zeer talentvolle doelman in huis. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd heeft Rody al veel wedstrijden gespeeld en ervaring opgedaan. De komende drie seizoenen wil Rody bij Roda JC gaan groeien naar een hoger niveau”, laat technisch directeur Jeffrey van As van de Limburgse club weten.

Ralf Rangnick aan de slag in Rusland

14.28 uur: De 63-jarige bestuurder Ralf Rangnick heeft weer een nieuwe werkgever gevonden. De Duitser gaat aan de slag bij Lokomotiv Moskou als Hoofd van Sport en Ontwikkeling.

Rangnick vertrok vorig jaar bij RB Leipzig als de technische man. Daarvoor deed hij datzelfde werk bij Red Bull Salzburg. Als trainer was hij eerder al verbonden aan Hannover 96, Schalke en 1899 Hoffenheim.

Barcelona verkoopt Firpo aan Leeds

13.09 uur: Barcelona heeft Junior Firpo verkocht aan Leeds United. De Catalaanse club ontvangt niet alleen vijftien miljoen euro, maar behoudt ook 20 procent van de transferrechten.

De 24-jarige linksback kwam in 2019 voor 18 miljoen euro over van Real Betis. Bij Barcelona kwam Firpo vervolgens tot 41 officiële optredens in vier seizoenen.

Podolski gaat vlak bij huis voetballen in Polen

11.29 uur: De Duitse oud-international Lukas Podolski gaat in de Poolse competitie voetballen bij Górnik Zabrze. Het betekent voor de 36-jarige aanvaller een terugkeer naar de regio waar hij vandaan komt. Podolski werd geboren in Gliwice, een stad vlak bij Zabrze, maar verhuisde al op jonge leeftijd met zijn ouders naar Duitsland.

„Welkom thuis”, schrijft Górnik Zabrze op Twitter. De nummer 10 van afgelopen seizoen in de hoogste Poolse competitie, de Ekstraklasa, heeft T-shirts laten maken met daarop die tekst en een afbeelding van ’Poldi’, de bijnaam van de voetballer.

Podolski speelde de afgelopen 1,5 jaar in Turkije bij Antalyaspor. De 130-voudig international (49 doelpunten) brak door bij 1. FC Köln en kwam daarna uit voor Bayern München, Arsenal, Internazionale, Galatasaray en Vissel Kobe. Podolski veroverde in 2014 met de ’Mannschaft’ de wereldtitel op het WK in Brazilië. Bij het WK van 2006 in eigen land, waar Duitsland als derde eindigde, werd Podolski gekozen tot grootste talent.

PEC Zwolle neemt oud-Ajacied De Wit over van Sporting Portugal

10.17 uur: PEC Zwolle heeft de selectie versterkt met Mees de Wit. De 23-jarige verdediger komt over van Sporting Portugal. De Wit, oud-jeugdspeler van Ajax, ondertekende een contract voor twee seizoenen met een optie op nog een jaar.

De Wit trainde twee jaar geleden al even mee bij PEC Zwolle en hield daarna contact met technisch manager Mike Willems. „Mees is een speler die voor sommigen misschien een tijdje van de radar af is geweest, maar niet voor ons”, zegt Willems. „Wij hebben hem ook in Portugal op de voet gevolgd en weten wie we binnenhalen. Niet in de laatste plaats op fysiek vlak heeft hij in Portugal grote stappen gemaakt. Dat is ook echt iets waar wij naar op zoek waren. Hij kan daarnaast op de gehele linkervleugel worden ingezet, waardoor trainer Art Langeler ook meerdere opties heeft om hem in te zetten.”

PEC Zwolle legde eerder deze transferperiode Siemen Voet en de keepers Kostas Lamprou en Jasper Schendelaar vast.

MAANDAG 5 JULI

Gourvennec trainer bij Lille

21:08 uur Jocelyn Gourvennec is maandag aangesteld als nieuwe trainer van LOSC Lille. De 49-jarige Fransman volgt Christophe Galtier op, die na het behalen van de landstitel met de Noord-Fransen vertrok naar OGC Nice.

Gourvennec, een oud-speler van Rennes, Marseille en Nantes, coachte eerder Bordeaux en tot twee maal toe Guingamp. Met Guingamp won hij de Coupe de France in 2014. Nadat Gourvennec in 2019 met Guingamp was gedegradeerd zat hij zonder club.

Eintracht Frankfurt haalt Colombiaanse spits Borré

20:16 uur Eintracht Frankfurt heeft de Colombiaanse spits Rafael Santos Borré vastgelegd. De 25-jarige aanvaller, die voor vier jaar heeft getekend, komt over van de Argentijnse topclub River Plate.

Borré speelde eerder in Europa voor de Spaanse clubs Atlético Madrid en Villarreal. Hij was transfervrij en is in Frankfurt de opvolger van André Silva, die vorige week een contract tekende bij RB Leipzig.

Eintracht Frankfurt werd afgelopen seizoen vijfde in de Bundesliga.

RKC Waalwijk haalt door Manchester United losgelaten keeper

17.22 uur: RKC Waalwijk heeft zich per direct versterkt met Joel Pereira, die sinds 1 juli clubloos was, nadat zijn contract bij Manchester United afliep. De Portugese doelman tekent een contract voor één jaar met de optie voor nog een seizoen.

Pereira debuteerde onder Jose Mourinho voor de Engelse grootmacht, waar hij uiteindelijk drie duels in het eerste speelde. Verder werd hij verhuurd aan diverse Britse en Portugese clubs.

Kevin Diks verruilt Fiorentina voor Kopenhagen

13.11 uur: Kevin Diks verlaat Fiorentina voor FC Kopenhagen. De 24-jarige rechtsback heeft zijn handtekening onder een contract voor vier jaar gezet.

Diks maakte vijf jaar geleden de overstap van Vitesse naar Fiorentina, maar kreeg nauwelijks speeltijd bij de club uit de Serie A. Fiorentina verhuurde hem aan Vitesse, Feyenoord, Empoli en het Deense Aarhus, waar hij zich in de kijker bij FC Kopenhagen speelde.

„Ik had veel andere opties, zowel binnen als buiten Denemarken”, zegt Diks op de website van zijn nieuwe club. „Maar ik had het beste gevoel bij Kopenhagen.”

Go Ahead Eagles haalt Duitse verdediger Nauber

10.35 uur: Go Ahead Eagles heeft de Duitse verdediger Gerrit Nauber vastgelegd. De 29-jarige centrale verdediger heeft een contract voor één seizoen getekend bij de Eredivisieclub uit Deventer.

Nauber komt over van Sandhausen uit de 2. Bundesliga. Daarvoor speelde hij in het tweede elftal van Bayer Leverkusen, Sportfreunde Lotte en MSV Duisburg. „Hij is een verdedigend sterke speler die ook van achteruit wil voetballen”, zegt technisch manager Paul Bosvelt. „Met zijn ervaring en uitstraling kan hij een belangrijke rol vervullen in de spelersgroep.”

„Sinds ik voor het eerst op de Adelaarshorst binnenliep, verheug ik me er nog meer op om de sfeer die de supporters weten te creëren ook zelf te mogen ervaren”, kijkt Nauber vooruit. „Gelukkig mogen de supporters aankomend seizoen weer in het stadion aanwezig zijn. Echt een moment om naar uit te kijken.”

ZONDAG 4 JULI

Vieira nieuwe trainer Crystal Palace

14.29 uur: Crystal Palace heeft de Fransman Patrick Vieira aangesteld als trainer. De voormalig international, die acht seizoenen in Engeland voor stadgenoot Arsenal uitkwam, heeft een contract voor drie jaar getekend bij de club uit Londen. Hij volgt Roy Hodgson op, die zijn loopbaan als manager beëindigde.

Vieira speelde 396 duels voor Arsenal onder zijn landgenoot Arsène Wenger, waarmee hij in die periode drie landstitels en vier FA Cups veroverde. Zes keer werd hij gekozen voor het elftal van het jaar van de Premier League. Na zijn verblijf bij Arsenal voetbalde hij één seizoen bij Juventus om daarna met Internazionale en Manchester City nog de nodige successen te behalen. Met Inter werd Vieira drie keer kampioen in de Serie A en twee keer bekerwinnaar. Met City won hij eenmaal de FA Cup. In 2011 sloot hij zijn loopbaan af.

De 45-jarige Vieira werd met zijn land wereldkampioen in 1998 en twee jaar later Europees kampioen. Als trainer werkte hij daarna in de jeugd bij Manchester City en als hoofdcoach bij New York City en Nice. Bij die laatste club volgde in december ontslag.

D’Aversa nieuwe trainer Sampdoria

11.45 uur: Sampdoria heeft een opvolger gevonden voor de vertrokken coach Claudio Ranieri. De Italiaanse voetbalclub maakte zondag bekend dat Roberto D’Aversa de nieuwe trainer is. De 45-jarige Italiaan degradeerde het afgelopen seizoen met Parma, de club waarvoor hij twee periodes werkzaam was.

„Roberto D’Aversa heeft zich voor twee jaar aan onze club verbonden”, meldde Sampdoria op de website. D’Aversa was tussen 2016 en 2020 coach van Parma en keerde daar in januari terug om degradatie te voorkomen, een missie die niet slaagde.

Sampdoria sloot het seizoen onder Ranieri af als negende in de Serie A.

Barcelona verhuurt Trincão aan Wolverhampton

11.38 uur: De Portugese aanvaller Francisco Trincão voetbalt komend seizoen bij Wolverhampton Wanderers. De Engelse club uit de Premier League huurt de aanvaller van FC Barcelona. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.

Trincão (21) werd in 2020 overgenomen van het Portugese Braga. Onder trainer Ronald Koeman kwam hij tot 43 optredens waarin de buitenspeler drie keer scoorde en twee assists gaf. Hij kwam in 28 competitieduels in actie, vaak als invaller. Ook was hij zeven keer actief in de Champions League.

ZATERDAG 3 JULI

Voetbalclub Bologna legt Van Hooijdonk definitief vast

12.46 uur: De Italiaanse club Bologna, die uitkomt in de Serie A, heeft aanvaller Sydney van Hooijdonk definitief vastgelegd. Dat heeft de club bekendgemaakt.

De 21-jarige spits was volgens Sky Sport Italia afgelopen week al dicht bij een akkoord over een langdurig contract, maar moest nog medisch worden gekeurd.

Van Hooijdonk scoorde in het afgelopen seizoen vijftien keer voor NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie. Hij vertrok transfervrij bij de Brabantse eerstedivisieclub.

Bij Bologna staan onder anderen Mitchell Dijks en Jerdy Schouten onder contract.

VRIJDAG 2 JULI

Michel Jansen nieuwe technisch manager FC Emmen

19.07 uur: Michel Jansen is de nieuwe technisch manager van FC Emmen. De 55-jarige Jansen komt over van SC Heerenveen, waar hij hoofd jeugdopleidingen was. Jansen tekent in Emmen voor drie seizoenen.

Andre Silva naar RB Leipzig

18.54 uur: Andre Silva heeft een contract getekend bij RB Leipzig. De spits maakt via de officiële kanalen bekend dat hij overkomt van Eintracht Frankfurt. De aanvaller wordt daar een concurrent van Brian Brobbey, die van Ajax overkomt.

De Portugees, die eerder al voor onder andere AC Milan speelde, was de afgelopen weken nog actief op het EK. Daar werd hij met zijn land uitgeschakeld door België.

Ngonge van RKC naar FC Groningen

17.30 uur: Cyril Ngonge maakt per direct de overstap van RKC Waalwijk naar FC Groningen. De buitenspeler kwam vorig jaar over van Club Brugge en lag nog vast tot en met de zomer van 2023. In Groningen tekent hij voor vier seizoenen.

Bij RKC speelde hij 20 officiële duels. Hierin kwam hij tot vijf doelpunten en twee assists.

Piroe vertrekt bij PSV

17.22 uur: Joël Piroe (21) vertrekt van PSV naar de top van het Engelse Championship. De spits tekende vandaag voor drie seizoenen bij Swansea City, dat afgelopen seizoen na play-offs promotie naar de Premier League misliep. Piroe levert PSV in ieder geval rond de twee miljoen euro op. Hij kwam vorig seizoen in 14 officiële duels in actie namens de Eindhovenaren, waarvan 13 keer als invaller (één goal). Bij zijn enige basisplaats tegen Omonia Nicosia (4-0), maakte hij twee goals in blessuretijd.

Chelsea verhuurt Schot Gilmour na goed EK aan Norwich City

13.55 uur: Billy Gilmour speelt komend seizoen voor Norwich City. De naar de Premier League gepromoveerde club huurt de 20-jarige Schotse middenvelder van Chelsea.

Gilmour strandde op het EK met Schotland in de groepsfase. In de wedstrijd tegen Engeland, die in 0-0 eindigde, maakte hij de nodige indruk. Na dat duel testte Gilmour positief op het coronavirus.

Bij Chelsea deed Gilmour afgelopen seizoen mee in vijf competitiewedstrijden.

Keeper Heaton keert terug bij Manchester United

13.25 uur: Tom Heaton (35) keert na elf jaar terug op het oude nest. De keeper heeft een contract getekend bij Manchester United, waar hij van 2005 tot 2010 onder contract stond.

Heaton komt over van Aston Villa, waar hij afgelopen seizoen maar weinig aan spelen toekwam. De viervoudig international moest Emiliano Martinez voor zich dulden.

Normaliter zal hij ook niet heel veel minuten maken in dienst van zijn nieuwe club, waar ook David de Gea en Dean Henderson onder contract staan.

Manchester United gaat ook een jaar langer door met Juan Mata. Het aflopende contract van de 33-jarige middenvelder uit Spanje is met een jaar verlengd.

Mata kwam in de winter van 2014 over van Chelsea. Hij speelde in de afgelopen zevenenhalf jaar 273 duels voor United en daarin was hij 51 keer trefzeker. Vorig seizoen kwam Mata, 41-voudig international, tot 18 wedstrijden en daarin maakte hij 3 doelpunten.

PSV verlengt met Mauro Junior

13.12 uur: PSV heeft Mauro Junior (22) langer vast weten te leggen. De Braziliaan heeft daardoor nu een contract tot en met de zomer van 2025. Zijn oorspronkelijke verbintenis liep nog een jaar door.

De aanvallende middenvelder speelde tot dusver 53 duels in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Hij werd ook een seizoen verhuurd aan Heracles Almelo, waarvoor hij tot 29 wedstrijden kwam.

„Ik keek er erg naar uit om vandaag mijn nieuwe contract te ondertekenen. Ik hou van PSV en waardeer wat ik hier heb”, reageert Mauro Junior. „Het was lastig om op mijn 18e de stap van Brazilië naar Europa te maken, maar hier ben ik van talent een man geworden.”

Kees de Boer per direct vertrokken bij ADO Den Haag

11.42 uur: Kees de Boer is per direct vertrokken bij ADO Den Haag. De 21-jarige middenvelder maakt gebruik van een clausule in zijn contract om tussentijds te vertrekken bij degradatie. De Boer kwam in de zomer van 2020 over van Swansea City en speelde in totaal 21 officiële wedstrijden voor ADO Den Haag waarin de Volendammer tweemaal een assist in huis had.

Sebastian Holmén neergestreken in Turkije bij Caykur Rizespor

11.35 uur: De Zweedse verdediger Sebastian Holmén, die transfervrij vertrokken is bij Willem II, is neergestreken in Turkije bij Caykur Rizespor. De centrale verdediger kwam eerder uit voor het Zweedse Elfsborg uit zijn geboortestad Böras en het Russische Dinamo Moskou. Door het vertrek van Holmén, huurling Sven van Beek en het pensioen van Jordens Peters moet Willem II twee à drie nieuwe centrumverdedigers aantrekken. Met het huren van Emil Bergström van FC Utrecht is de eerste vacature al ingevuld.

DONDERDAG 1 JULI

Pröpper stapt over van Heracles naar rivaal FC Twente

19.24 uur: Robin Pröpper maakt in de Eredivisie een regionale overstap. De 27-jarige verdediger verruilt Heracles Almelo voor FC Twente. Hij ondertekende in Enschede een contract voor drie jaar. Hij komt transfervrij over van Heracles, waar hij de afgelopen vijf seizoenen speelde. Eerder kwam Pröpper uit voor De Graafschap.

„Voor mij was nu het moment om bij een andere club een nieuwe stap te maken als voetballer. Bij FC Twente wil ik weer het beste uit mezelf halen en me op die manier blijven ontwikkelen”, laat Pröpper weten.

„We waren op zoek naar een centrale verdediger. Met de komst van Robin hebben we dit heel goed in kunnen vullen”, zegt technisch directeur Jan Streuer. „Robin speelt al jaren op het hoogste niveau en is zeer ervaren. Daarmee kan hij onze relatief jonge ploeg helpen. Het is mooi dat Robin al vroeg in de voorbereiding aansluit. Hij zal er snel staan.”

Bekijk ook: FC Twente mikt op Robin Pröpper

Zweedse smaakmaker Isak verlengt contract bij Real Sociedad

18.35 uur: Aanvaller Alexander Isak, één van de smaakmakers van Zweden bij het EK voetbal, heeft zijn contract bij Real Sociedad verlengd. De 21-jarige spits tekende bij de Baskische club tot medio 2026 bij.

Isak verruilde in juni 2019 Borussia Dortmund voor Real Sociedad. Tussen januari en juni 2019 speelde hij op huurbasis voor Willem II. Isak is in Zweden geboren, met roots in Eritrea.

In het afgelopen seizoen maakte Isak 17 doelpunten in 34 wedstrijden in La Liga. Hij speelde tot dusver 26 interlands voor Zweden, dat in de achtste finales van het EK werd uitgeschakeld door Oekraïne.

Hesp keeperstrainer bij sc Heerenveen

16.26 uur: Ruud Hesp treedt in dienst als keeperstrainer bij sc Heerenveen. De voormalig doelman van onder meer Roda JC en FC Barcelona bekleedde die functie eerder bij Roda JC, FC Groningen en PSV. Bij die laatste club vertrok hij in 2020.

Hesp (55) tekende een contract voor één seizoen bij de Friese eredivisionist. De in Bussum geboren doelman was bijna twintig jaar actief als doelman. Hij keepte in totaal bijna vijfhonderd wedstrijden voor Haarlem, Fortuna Sittard, Roda JC en FC Barcelona. Met Barça werd Hesp tweemaal kampioen van Spanje en won hij één keer de Copa del Rey. Bij twee toernooien, het EK van 1996 en het WK van 1998, behoorde hij tot de Nederlandse selectie. Een interland speelde hij nooit. Tussen 2006 en 2012 was Hesp als keeperstrainer verbonden aan Oranje.

„Ruud heeft zijn sporen nationaal en internationaal wel verdiend. Als doelman zelf, maar ook als keeperstrainer. Met hem voegen we veel kennis en ervaring toe aan onze trainersstaf”, aldus technisch manager Ferry de Haan van Heerenveen.

’Strootman voor medische keuring naar Cagliari’

15.25 uur: Kevin Strootman lijkt zijn carrière weer te vervolgen in Italië. De middenvelder is volgens Italiaanse media alleen nog een medische keuring af van een overgang naar Cagliari. Vorig seizoen speelde hij al voor Genoa en eerder ook bij AS Roma.

Ook Olympique Marseille, PSV, FC Utrecht en Sparta staan op het palmares van de verdedigende middenvelder.

Willem II huurt Emil Bergström van FC Utrecht

12:59 uur Willem II heeft de eerste van de beoogde drie defensieve versterkingen binnen. Emil Bergström komt op huurbasis over van FC Utrecht, waar de Zweed nooit aan de verwachtingen heeft kunnen beantwoorden en in drie seizoenen tijd slechts negentien keer in actie kwam in de Eredivisie.

Bergström werd eerder ook al verhuurd aan FC Basel. Willem II is op zoek naar meerdere defensieve versterkingen na het vertrek van Sebastian Holmén, huurling Sven van Beek en Jordens Peters, die een punt achter zijn carrière heeft gezet.

Ribéry vertrekt bij Italiaanse club Fiorentina

12:42 uur Fiorentina heeft afscheid genomen van aanvaller Franck Ribéry. Het contract van de 38-jarige Fransman is afgelopen en wordt niet verlengd. „Grazie, Franck”, schrijft Fiorentina op Twitter.

De Franse oud-international speelde twee jaar in het paarse shirt van de club uit Florence. In vijftig wedstrijden in de Serie A maakte Ribéry vijf doelpunten. Hij speelde daarvoor twaalf jaar voor Bayern München, waarmee hij negen keer kampioen van Duitsland werd en in 2013 de Champions League won.

Fiorentina stelde woensdag met Vincenzo Italiano een nieuwe trainer aan. Het is onduidelijk of Ribéry zijn carrière nog elders gaat voortzetten of dat hij stopt. De Fransman wilde zelf graag in Florence blijven.

Verdediger Pinas van degradant ADO naar Bulgaarse kampioen

10:33 uur Verdediger Shaquille Pinas verruilt het gedegradeerde ADO Den Haag transfervrij voor de Bulgaarse kampioen Ludogorets. De 23-jarige Rotterdammer wordt bij Ludogorets ploeggenoot van doelman Sergio Padt, die eerder deze zomer al overkwam van FC Groningen.

De Surinaamse international speelde sinds 2017 voor ADO Den Haag, dat hem vier jaar geleden overnam van FC Dordrecht. Pinas speelde 76 competitiewedstrijden voor de geel-groene formatie, waarin hij zes doelpunten maakte. ADO degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie. Pinas had een aflopend contract in Den Haag.

Bekijk ook: Iliass Bel Hassani tekent bij RKC Waalwijk

Vitesse verlengt contract Tsjechische verdediger Hajek

10:11 uur Vitesse heeft het contract van de Tsjechische verdediger Tomas Hajek tussentijds met een jaar verlengd, tot de zomer van 2023. De 29-jarige Tsjech speelde vorig seizoen veertien wedstrijden in de Eredivisie.

Vitesse nam Hajek twee jaar geleden over van de Tsjechische topclub Viktoria Pilsen, waarmee hij landskampioen was geworden. De verdediger kwam in zijn eerste seizoen in Arnhem niet van de bank af. In het afgelopen voetbaljaar kreeg hij va de Duitse trainer Thomas Letsch wel geregeld speeltijd, al was de Tsjech geen vaste waarde.

Bekijk ook: PSV verhuurt Timo Baumgartl aan Union Berlin

WOENSDAG 30 JUNI

Robin Pröpper kiest voor FC Twente

23.08 uur: Een pikante transfer in Twente, want Heracles Almelo-aanvoerder Robin Pröpper maakt de overstap naar de buren van FC Twente. Als de jongere broer van PSV’er Davy Pröpper donderdag de medische keuring goed doorstaat, dan tekent de verdediger een meerjarig contract bij FC Twente. Pröpper kon ook bijtekenen in Almelo maar heeft gekozen voor het lucratievere aanbod van de club uit Enschede.

Pröpper is de zesde versterking voor het nieuwe seizoen van FC Twente na Lars Unnerstall (transfervrij overgenomen van PSV), Virgil Misidjan (transfervrij overgenomen van PEC Zwolle), Giovanni Troupée (transfervrij overgenomen van FC Utrecht), Manfred Ugalde (gehuurd van Manchester City) en Jody Lukoki (transfervrij overgenomen van het Turkse Yeni Malatyaspor).

Portugees Nuno nieuwe trainer Tottenham Hotspur

21.56 uur: Nuno Espirito Santo is de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur. De 47-jarige Portugees ondertekende woensdag een contract voor twee seizoenen bij de Londenaren.

Nuno was de voorbije vier seizoenen coach van Wolverhampton Wanderers. In zijn eerste seizoen hielp hij de club terug naar de Premier League en daarna eindigde hij met Wolverhampton op het hoogste niveau twee keer als zevende en vorig seizoen als dertiende.

Eerder was Nuno, die eind mei bekendmaakte te vertrekken, onder meer trainer bij Valencia en FC Porto. Tottenham was op zoek naar een trainer na het ontslag in april van José Mourinho. Ryan Mason maakte het seizoen af op interim-basis. Tottenham eindigde als zevende en plaatste zich daarmee voor de nieuwe Conference League. Mourinho is komend seizoen trainer van AS Roma.

„Ik heb het eerder al gehad over de noodzaak om terug te keren naar ons DNA, van aanvallend en onderhoudend voetbal spelen”, zegt voorzitter Daniel Levy. „Ik geloof dat Nuno de juiste man is voor onze getalenteerde spelersgroep, jonge spelers die doorkomen kan omarmen en iets speciaals kan bouwen.”

Nuno zei blij te zijn met de volgende stap in zijn trainersloopbaan. „Als je een ploeg hebt met kwaliteit en talent, willen we de fans trots maken en laten genieten. Ik kijk ernaar uit om aan het werk te gaan. We hebben geen tijd te verliezen. We moeten meteen aan de slag, want over een paar dagen beginnen we met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.”

’Dortmund en Manchester United akkoord over transfer van 90 miljoen voor Jadon Sancho’

21.15 uur: De transfer van Jadon Sancho naar Manchester United hing al lang in de lucht, en nu zou er eindelijk een einde komen aan de transfersoap. Manchester United betaalt 90 miljoen voor Sancho, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen.

Ook Sancho en Manchester United hebben volgens Fabrizio Romano een akkoord bereikt, hij zou een contract tekenen tot 2026. Na de medische testen wordt de deal officieel gemaakt. Sancho wist in 137 wedstrijden 50 keer te scoren voor Die Borussen, en nu hoopt hij ook in de Premier League makkelijk de weg naar het doel te vinden.

Italiano benoemd als coach van Fiorentina

19.11 uur: Fiorentina heeft Vincenzo Italiano aangesteld als coach voor het nieuwe seizoen. Eind mei gebeurde dat ook al met Gennaro Gattuso, maar die vertrok na 22 dagen alweer bij de club uit de Serie A. Waarom was niet helemaal duidelijk.

Italiano heeft een succesvol seizoen achter de rug bij Spezia en handhaafde zich met de nieuweling in de hoogste klasse.

Go Ahead Eagles leent Ogechika Heil van Hamburger SV

19.04 uur: Go Ahead Eagles heeft Ogechika Heil voor een jaar geleend van Hamburger SV. Het 20-jarige Duitse talent moet van de Duitse club uit de tweede Bundesliga in de Nederlandse Eredivisie ervaring opdoen. Hij verlengde nog niet zo gek lang geleden zijn contract in Hamburg tot 2024. Heil viel het afgelopen seizoen al wel enkele malen in bij de hoofdmacht van HSV.

„Ik ben heel blij dat ik dit seizoen voor Go Ahead Eagles speel”, zegt Heil. „Voordat de club interesse in me toonde, was me eerlijk gezegd nog niet veel bekend over Go Ahead Eagles. Maar inmiddels ben ik steeds meer over de club te weten gekomen. Zo heb ik onder andere veel over de supporters te horen gekregen. Ik ben geweldig ontvangen door de club en ben superblij om in Deventer te zijn.”

Marcel Brands haalt Rafael Benitez naar Everton

16.33 uur: Rafael Benitez wordt de nieuwe trainer van voetbalclub Everton uit de Premier League. De Spanjaard tekende een contract voor drie jaar bij de vereniging uit Liverpool, waar Marcel Brands deel uitmaakt van de directie.

De benoeming kwam tot stand na een intensieve procedure, waarin Everton gesprekken voerde met meerdere kandidaten. Benitez vierde eerder successen in Italië, Spanje en Engeland, waar hij opvallend genoeg ook coach was van Liverpool.

Slecht een keer eerder was iemand de ’manager’ van beide clubs aan de Mersey, dat was William Edward Barclay rond 1890. Er was de afgelopen dagen ook fel protest van enkele fans van Everton en er leek zelfs sprake van bedreigingen aan het adres van de Spaanse coach, die zich in het verleden niet altijd even positief over Everton had uitgelaten.

„Ik ben blij hier te zijn”, zei Benitez. „Door mijn gesprekken met de officials ben ik onder de indruk geraakt van de ambitie en de mogelijkheden van deze club met het grote verleden. We willen heel graag allemaal bijdragen aan nieuwe successen.”

Tussen 2004 en 2010 was Benitez de technische baas bij Liverpool. Met die club won hij in 2005 de Champions League en de Europese Supercup en in 2006 de FA Cup. Bij Everton volgt hij Carlo Ancelotti op. De Italiaan is naar Real Madrid vertrokken.

Begeerd voetbaltalent Bogarde blijft bij Duitse club Hoffenheim

15.18 uur: De Nederlandse verdediger Melayro Bogarde blijft bij de Duitse club TSG Hoffenheim. Ondanks interesse van heel wat topclubs uit Europa heeft de 19-jarige verdediger zijn aflopende contract verlengd tot de zomer van 2024. Bogarde speelde afgelopen seizoen negen wedstrijden in de Bundesliga voor Hoffenheim.

De Duitse club haalde het neefje van oud-international Winston Bogarde, nu assistent van Erik ten Hag bij Ajax, in 2018 weg uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Aan het einde van het seizoen 2019-2020 debuteerde Bogarde op net 18-jarige leeftijd in de hoofdmacht van Hoffenheim. Hij werd daarmee de jongste Nederlander ooit in de Bundesliga.

Hoewel de Rotterdammer met een aflopend contract naar verluidt in de belangstelling stond van onder meer Ajax, FC Barcelona en enkele clubs uit de Premier League, besloot hij bij de nummer 11 van vorig seizoen in Duitsland te blijven. „De afgelopen jaren heb ik veel waardering gekregen bij Hoffenheim en de ondersteuning is top. Daarom kijk ik uit naar de toekomst hier”, aldus Bogarde.

Technisch directeur Spors verlengt contract bij Vitesse

12:18 uur Technisch directeur Johannes Spors blijft tot medio 2024 aan Vitesse verbonden. De 38-jarige Duitser heeft zijn contract met één seizoen verlengd.

„Ik word gedreven door ambitie en ontwikkeling en deze elementen vind ik volledig terug in deze club en in mijn functie”, aldus Spors. „De voortreffelijke omstandigheden en faciliteiten zorgen voor een topsportklimaat. Daarin werken de staf, spelers, directie en overige collega’s op een succesvolle manier samen. Ik ben zeer verheugd dat ik mijn ideeën en filosofie nog jaren kan implementeren bij Vitesse.”

Spors is ruim een jaar in dienst bij Vitesse, dat afgelopen seizoen vierde werd in de Eredivisie. Hij deed ervaring op bij een aantal Duitse clubs, onder meer als scout bij RB Leipzig.

Vitesse heeft met Thomas Letsch ook een Duitse trainer.

DINSDAG 29 JUNI

Stage doelman Velthuizen bij GA Eagles levert geen contract op

23.16 uur: De stage van doelman Piet Velthuizen (34) bij Go Ahead Eagles heeft geen contract opgeleverd. „Aan beide kanten waren er twijfels over een verdere samenwerking”, laat technisch manager Paul Bosvelt weten. „Piet heeft ook zijn twijfels aangegeven, waarna in goed overleg is besloten zijn proefperiode te beëindigen.”

Velthuizen trainde sinds de eerste trainingsdag van het nieuwe seizoen mee met de Deventer club, die naar de Eredivisie is gepromoveerd. Hij ondertekende eind februari een contract tot het einde van het seizoen bij Fortuna Sittard. De eenmalige international maakte snel zijn rentree in de verloren uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-0). Velthuizen, die nog niet helemaal was afgetraind, viel al halverwege de eerste helft geblesseerd uit. Eind april deed hij nog de hele wedstrijd mee tegen ADO Den Haag waarin hij de nul hield (0-3).

De geboren Nijmegenaar stond vele jaren onder contract bij Vitesse.

Pinas kiest voor avontuur bij Bulgaarse kampioen

21.56 uur: In navolging van Sergio Padt vervolgt Shaquille Pinas zijn carrière bij de Bulgaarse kampioen Ludogorets Razgrad. De 23-jarige verdediger was transfervrij na het aflopen van zijn contract bij ADO Den Haag.

PEC Zwolle dacht de strijd om Pinas te gaan winnen, maar die kiest voor een avontuur bij de absolute topclub van Bulgarije, die al tien jaar op rij kampioen is geworden.

Terzic wordt na trainer nu technisch directeur bij Dortmund

14.13 uur: Edin Terzic blijft als technisch directeur aan Borussia Dortmund verbonden. De 38-jarige Duitser heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2025. Terzic was het afgelopen half jaar hoofdtrainer in Dortmund. Borussia haalde in februari al Marco Rose, die overkomt van Borussia Mönchengladbach, binnen als nieuwe hoofdtrainer.

„Oorspronkelijk hadden we weliswaar allemaal andere plannen voor de toekomst van Terzic”, zegt sportief directeur Michael Zorc. „Na vele intensieve discussies denken we nu dat de hele club veel baat zal hebben bij zijn werk als technisch directeur. We hebben hier een echte Borussia-oplossing gevonden.”

Terzic volgde eind vorig jaar de ontslagen Lucien Favre op in Dortmund. Afgelopen seizoen werd Dortmund derde in de Bundesliga. De club pakte onder leiding van Terzic de Duitse beker.

Fortuna Sittard legt doelman vast

14.28 uur: Fortuna Sittard heeft de Duitse doelman Felix Dornebusch aangetrokken. De 26-jarige keeper komt over van Eintracht Braunschweig, waar hij een aflopend contract had. Hij tekende een contract tot medio 2022, met een optie voor nog een extra jaar.

„Ik weet van mijn kindertijd nog dat clubs uit Nederland bekend stonden om hun goede voetbal en ik kan dan ook niet wachten om aan de slag te gaan in de Eredivisie”, aldus Dornebusch. „Ik kijk uit naar het ontmoeten van de staf en mijn nieuwe teamgenoten. We gaan er alles aan doen om komend seizoen de doelen van de club te behalen.”

Dornebusch speelde niet eerder voor een buitenlandse club. Hij kwam eerder ook uit voor VfL Bochum en FC Nürnberg.

Fortuna maakte tevens bekend dat het contract van Yanick van Osch, eveneens een keeper, is verlengd tot 2023. Er is in het contract ook een optie voor een extra jaar opgenomen. Van Osch speelde afgelopen seizoen 26 competitiewedstrijden voor de formatie van trainer Sjors Ultee.

Fortuna werd afgelopen seizoen elfde in de Eredivisie.

FC Twente legt Lukoki vast

13.09 uur: FC Twente rondt deze dinsdag de komst van Jody Lukoki af. De aanvaller speelde eerder voor Ajax, SC Cambuur en PEC Zwolle, waar hij samenwerkte met de huidige FC Twente-trainer Ron Jans. Na vijf jaar bij de Bulgaarse topclub Ludogorets Razgrad, waarmee de Congolees international vier keer kampioen werd, speelde hij afgelopen seizoen in Turkije bij Yeni Malatyaspor.

De inmiddels 28-jarige aanvaller is transfervrij en wordt de vijfde versterking van FC Twente na Lars Unnerstall (tranfervrij overgenomen van PSV), Giovanni Troupée (transfervrij overgenomen van FC Utrecht), Virgil Misidjan (transfervrij overgenomen van PEC Zwolle) en Manfred Ugalde (gehuurd van Manchester City). Op het verlanglijstje staan verder nog een centrale verdediger, waarvoor de transfervrij Heracles-verdediger Robin Pröpper in beeld is, een spits en een aanvallende middenvelder.

Aanvoerder Fernandinho gaat negende jaar in bij Manchester City

11.40 uur: De Braziliaan Fernandinho heeft zijn aflopende contract bij Manchester City met een jaar verlengd. De 36-jarige aanvoerder gaat zijn negende seizoen in bij de Engelse kampioen. Fernandinho speelde sinds zijn komst in 2013 van de Oekraïense club Shakhtar Donetsk al 350 wedstrijden voor de lichtblauwe formatie uit Manchester.

De controlerende middenvelder won met City twaalf prijzen, waaronder vier landstitels en zes keer de League Cup. Hij bereikte afgelopen seizoen met zijn ploeg ook eindelijk de finale van de Champions League, maar daarin was Chelsea met 1-0 te sterk. Fernandinho kwam in de eindstrijd in Porto na ruim een uur spelen in het veld.

Hoewel de Braziliaan niet altijd in de basis staat, is hij onder trainer Pep Guardiola wel de eerste aanvoerder van City. Kevin De Bruyne draagt de band als Fernandinho op de bank zit. „Mijn werk hier is nog niet klaar”, zei Fernandinho. „Daarom heb ik besloten nog een jaar te blijven, om de ploeg en de club te helpen de doelen te bereiken die we willen bereiken. Ik weet dat we daartoe in staat zijn.”

De Graafschap hengelt Korte binnen

11.26 uur: De Graafschap heeft zich voor twee seizoenen versterkt met Giovanni Korte. De 27-jarige aanvaller komt over van het naar de Eredivisie gepromoveerde SC Cambuur.

„Geweldig dat ik weer voor zo’n mooie volksclub uit mag komen”, aldus Korte. „Na de eerste gesprekken was er direct een klik en de plannen zijn helder. Het is heerlijk om weer te beginnen en te weten dat je over enkele weken in dit mooie stadion mag spelen voor die trouwe en fanatieke aanhang.”

Pascal van Wijk krijgt andere functie binnen Vitesse

11.23 uur: Pascal van Wijk verruilt binnen Vitesse de functie van algemeen directeur voor die van directeur financiën en bedrijfsvoering. Gedurende tweeënhalf jaar bekleedde Van Wijk de functie van algemeen directeur. „Ik heb deze periode voor mezelf geëvalueerd, met de conclusie dat de andere rol binnen de club het beste past bij mijn persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren”, aldus Van Wijk.

Tot het moment dat de Arnhemmers een nieuwe algemeen directeur hebben gevonden, vervult Van Wijk die functie.

MAANDAG 28 JUNI

Heracles haalt doelman weg bij Emmen

18.27 uur: Heracles Almelo heeft met Robin Jalving een nieuwe doelman gehaald. Hij komt over van FC Emmen en tekent een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. Daarmee heeft Heracles Almelo snel ingespeeld op het vertrek van Michael Brouwer, die op huurbasis naar FC Emmen vertrok.

Jalving doorliep zijn jeugdopleiding in Emmen. „Robin is met zijn 21 jaar nog een jonge keeper met ontwikkelingsmogelijkheden. Daarmee past hij goed bij de visie van de club”, zegt technisch directeur Tim Gilissen van Heracles. „Robin gaat de rol van derde keeper invullen. Koen Bucker heeft zich de afgelopen seizoenen goed ontwikkeld en schuift op zijn beurt door naar de positie van tweede doelman.”

Koopmeiners langer bij AZ

18.03 uur: AZ heeft maandag het contract van Peer Koopmeiners opengebroken en verlengd tot medio 2025. De 21-jarige middenvelder zit vanaf dit seizoen vast bij de A-selectie.

In totaal speelde Koopmeiners inmiddels al 78 officiële wedstrijden voor Jong AZ, waar hij zich ontpopte tot aanvoerder en dragende kracht. Afgelopen seizoen kwam hij tot 34 wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en één assist gaf. Hij toonde zich onder meer als vrijetrappenspecialist.

„Vier jaar, dat voelt wel speciaal”, zegt Koopmeiners over zijn nieuwe verbintenis. „Ik heb altijd de droom gehad om van grote waarde te zijn voor deze club; al op mijn achtste zat ik hier in het familievak met mijn opa en ouders. Des te mooier is het om dan nu hier te zitten. Ik heb al veel ervaring opgedaan in de Keuken Kampioen Divisie. Dat was ook mooi, maar nu wil ik de stap maken naar de Eredivisie. Dat is het volgende doel.”

Reis van FC Barcelona naar HSV

17.07 uur: Ludovit Reis (21) vervolgt zijn carrière bij HSV. De oud-speler van FC Groningen werd twee jaar geleden verrassend overgenomen door FC Barcelona, maar kwam in Spanje niet verder dan Barcelona-B. Afgelopen seizoen speelde Reis, die Slowaakse roots heeft, maar Nederlands jeugdinternational is, op huurbasis voor VfL Osnabrück, waar hij zoveel indruk heeft gemaakt dat hij nu voor vier jaar is vastgelegd door HSV.

NEC haalt Deense aanvaller Mattsson

15.01 uur: Het gepromoveerde NEC Nijmegen heeft zich verzekerd van de diensten van de Deense aanvaller Magnus Mattsson. De 22-jarige Mattsson komt over van Silkeborg IF en tekent een contract voor drie seizoenen, met een optie voor een vierde seizoen.

Mattsson kwam afgelopen seizoen op het tweede niveau van Denemarken tot 22 doelpunten in 30 duels.

„In de Onder 17 viel Magnus me al op bij Silkeborg, dat overigens een uitstekende opleiding heeft”, aldus technisch directeur Ted van Leeuwen. „Ook Kasper Dolberg komt er vandaan. Magnus is een elegante speler die als aanvallende middenvelder en op beide vleugels uit de voeten kan. Hij scoort makkelijk en was in hoge mate verantwoordelijk voor de promotie van Silkeborg IF naar de Superliga. We zijn heel verheugd dat hij voor NEC heeft gekozen, want er was veel belangstelling voor hem.”

NEC promoveerde afgelopen seizoen via de play-offs naar de Eredivisie. NAC werd in de laatste ronde met 2-1 verslagen.