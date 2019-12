Manchester City klopt Leicester en verkleint achterstand tot punt

Ilkay Gundogan (m) viert de tweede treffer van Manchester City met zijn ploeggenoten. Ⓒ AFP

Manchester City heeft de tweede plaats in de Premier League weer in zicht. De regerend kampioen won zaterdag in eigen stadion met 3-1 van Leicester City en verkleinde de achterstand op die club tot één punt. Koploper Liverpool heeft tien punten meer dan Leicester en speelde een wedstrijd minder.