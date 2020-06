’Positieve ontwikkelingen’ rond ploeg Vos

Marianne Vos is een van de blinkvangers van CCC-Liv. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Hoewel er nog geen duidelijkheid is over het voortbestaan van CCC-Liv, de vrouwen wielerploeg waar Marianne Vos voor rijdt, laat een woordvoerder weten dat er ’positieve ontwikkelingen’ zijn. ,,We zijn er van overtuigd dat we als ploeg sterker uit deze crisis komen. In welke vorm dat is, moeten we afwachten”, zo lijkt er hoop te zijn op een toekomst.