Dirk van Duijvenbode struikelt over laatste horde, maar pakt wel een halve ton

Dirk van Duijvenbode heeft een uitgelezen kans laten liggen op een majortitel. Ⓒ PDC

Amsterdam - Eén zege was Dirk van Duijvenbode bij de World Grand Prix verwijderd om de troonopvolger van zijn landgenoot Michael van Gerwen te worden. De stuntende debutant elimineerde tot aan de finale vier spelers uit de top-20, maar in de eindstrijd tegen Gerwyn Price vielen de pijlen voor de nummer 73 van de zogenoemde Order of Merit niet goed genoeg in het bord. Geen sensationele eindzege, maar Van Duijvenbode telt vanaf nu wel mee in de dartwereld.