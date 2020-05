Stijn Wuytens hoopt op buitenland en vertrekt bij AZ

Wuytens maakte in 2016 de overstap van Willem II naar AZ. Hij voetbalde daarvoor bij Germinal Beerschot, De Graafschap en PSV.

AZ is nog in gesprek met Ron Vlaar over een nieuwe verbintenis. Pantelis Hatzidiakos, eveneens een centrale verdediger, is op de weg terug van een zware blessure.